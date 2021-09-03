«Негодяйские картинки». Милонов предложил запретить на ТВ Моргенштерна и тик-токеров
Виталий Милонов рассказал НСН, на кого в России следует распространить «китайский запрет» на женоподобных мужчин на телевидении.
На российском телевидении следует запретить показ трансгендеров и открытых гомосексуалистов, а также забанить Моргенштерна и тик-токеров, восхваляющих деньги и богатство, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» депутат Госдумы Виталий Милонов.
Ранее в Китае запретили телеканалам показывать женоподобных мужчин, а также пропагандировать культ богатства и славы. По мнению китайских властей, это не отражает ценностей страны и дает порочный пример молодежи.
«Конечно, я считаю, что нужно запретить показывать по телевизору всех этих трансгендеров-трансформеров и открытых гомосексуалистов, которые внешне изменяют свой облик из нормального в ненормальный. Эти люди психически больные, как минимум, а больного человека неэтично показывать в своем измененном состоянии. Мы же не показываем больных другими формами шизофрении и паранойи, это считается не красиво. А что касается женоподобных мужчин, здесь тонкая грань. Видимо, в китайской традиции женоподобные мужчины выглядят более четко и определенно, чем в нашей. Потому что у нас не понятно – вроде, мужик весь холеный, а на самом деле совсем не женоподобный, и наоборот – такой вроде бы брутальный, а на самом деле такой гомосексуалист, что страшно становится», - сказал Милонов.
Он признался, что по этим критериям «прямо сейчас» запретил бы показывать по ТВ «Моргенштерна, который одевается в женское платье». По мнению Милонова, по критерию «прославления славы и богатства» стоило бы запретить, как этого рэп-исполнителя, так и звезд российского TikTok.
«Это большинство наших тик-ток-звезд можно сразу банить. Того же Моргенштерна и прочих, которые показывают любовь к деньгам и гордятся своим статусом. Хотя серьезные богатые люди никогда до такого не опускаются», - отметил депутат.
При этом он признался, что готов выступить с подобной инициативой.
«Я готов обратиться в очередной раз, чтобы у нас был введен запрет на показ трансгендеров и неправильно одетых сексуальных меньшинств, потому что это показывать нельзя, это совершенно негодяйские картинки», - подчеркнул собеседник НСН.
Ранее художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в эфире НСН выразил недоумение в связи с тем, что Моргенштерн возглавил «рейтинг доверия» российской молодежи.
«Вот, я все время думаю: это молодежь плохая, поверхностная или Моргенштерн такой? Не понимаю, он возглавил рейтинг доверия в чем? Тем, что он матерится через слово? Наверно, кому-то это нравится. Но это так ужасно! Я смотрел его интервью и не досмотрел. Вот он рейтинг доверия возглавил, а значит, скоро пойдет в политику. Тем более татуировок на лице у него уже много, можно там же и название партии набить, прям на лбу», - сказал Грымов.
Между тем, 23-летний Алишер Валеев, выступающий под псевдонимом Моргенштерн, занял в этом году второе место в рейтинге журнала Forbes «50 самых успешных звезд России». Издание оценило состояние рэп-исполнителя в $7,4 млн.
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