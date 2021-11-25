«Рэперская колония»: Понасенков отправил Моргенштерна и Бастрыкина в Африку

Историк и публицист Евгений Понасенков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признался, что хотел бы отправить всех рэперов страны куда-нибудь в Африку. Так он прокомментировал предполагаемый отъезд Моргенштерна в Дубай, который неудачно совпал с обвинениями в адрес артиста о продаже наркотиков.

«Я думаю, что эту информацию надо проверять, потому что заявление серьезное. Что касается рэперов, если бы они все покинули территорию не России, а сразу Европы, и уехали бы в Африку, это было бы замечательно. Я вообще думаю, что им там надо основать какую-то колонию или республику Африки рэперскую. А Бастрыкин может приезжать туда на каникулы, в отпуск, там тепло, и проверять, все ли у них в порядке. Если они все уедут в Африку, будет очень здорово», - поделился Понасенков.