«Рэперская колония»: Понасенков отправил Моргенштерна и Бастрыкина в Африку
Глава СК должен поехать вслед за Моргенштерном, чтобы быть уверенным, что у него всё хорошо даже в Африке, отметил публицист.
Историк и публицист Евгений Понасенков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признался, что хотел бы отправить всех рэперов страны куда-нибудь в Африку. Так он прокомментировал предполагаемый отъезд Моргенштерна в Дубай, который неудачно совпал с обвинениями в адрес артиста о продаже наркотиков.
«Я думаю, что эту информацию надо проверять, потому что заявление серьезное. Что касается рэперов, если бы они все покинули территорию не России, а сразу Европы, и уехали бы в Африку, это было бы замечательно. Я вообще думаю, что им там надо основать какую-то колонию или республику Африки рэперскую. А Бастрыкин может приезжать туда на каникулы, в отпуск, там тепло, и проверять, все ли у них в порядке. Если они все уедут в Африку, будет очень здорово», - поделился Понасенков.
Ранее председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что рэпер Моргенштерн «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях».
Позже СМИ сообщали о том, что Моргенштерн покинул территорию России после обвинений в свой адрес. Первоначально он отправился в Минск, теперь находится в одном из отелей Дубая, где состоится концерт артиста, сообщает РЕН ТВ.
При этом в Москве временно закрыли ресторан Kaif, который принадлежит рэперу. В заведении прошла внеплановая проверка, в ходе которой выяснилось, что в баре торговали нелегальным алкоголем без лицензии.
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