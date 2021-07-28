«Веер из купюрок». Моргенштерн обошел Бузову и Тимати в звездном рейтинге Forbes

Второе место занял рэпер Моргенштерн, который в прошлом году был всего на 21 строчке. Третье место занимает Ольга Бузова, четвертое — Тимати. На пятой строчке новичок рейтинга экс-лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. На шестом – Ксения Собчак.

Отмечается, что на место в рейтинге влияет не только годовой доход и количество упоминаний в СМИ, но также число подписчиков в Instagram.

