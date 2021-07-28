«Веер из купюрок». Моргенштерн обошел Бузову и Тимати в звездном рейтинге Forbes

В рейтинге «50 самых успешных звезд России» журнала Forbes первое место сохранил мастер смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов.

Издание отмечает, что за прошлый год он заработал 12 миллионов долларов и упоминался в СМИ более 100 тысяч раз.

Экс-солист группы «Чай вдвоём» подал в суд на Монеточку

Второе место занял рэпер Моргенштерн, который в прошлом году был всего на 21 строчке. Третье место занимает Ольга Бузова, четвертое — Тимати. На пятой строчке новичок рейтинга экс-лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. На шестом – Ксения Собчак.

Отмечается, что на место в рейтинге влияет не только годовой доход и количество упоминаний в СМИ, но также число подписчиков в Instagram.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: инстаграмм артиста
ТЕГИ:РейтингForbes
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры