«Веер из купюрок». Моргенштерн обошел Бузову и Тимати в звездном рейтинге Forbes
В рейтинге «50 самых успешных звезд России» журнала Forbes первое место сохранил мастер смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов.
Издание отмечает, что за прошлый год он заработал 12 миллионов долларов и упоминался в СМИ более 100 тысяч раз.
Второе место занял рэпер Моргенштерн, который в прошлом году был всего на 21 строчке. Третье место занимает Ольга Бузова, четвертое — Тимати. На пятой строчке новичок рейтинга экс-лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. На шестом – Ксения Собчак.
Отмечается, что на место в рейтинге влияет не только годовой доход и количество упоминаний в СМИ, но также число подписчиков в Instagram.
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