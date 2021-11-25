Инстасамку обвинили в пропаганде разврата и проституции среди молодежи
Блогера и рэп-исполнительницу Дарью Зотееву (Инстасамку) обвинили в пропаганде проституции и разврата среди молодежи и детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Беспощадный пиарщик» со ссылкой на обращение общественного центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай».
Отмечается, что обращение было направлено к генпрокурору РФ Игорю Краснову. В нем говорится, что родители обеспокоены концертами Инстасамки и рэпера Moneyken. Так, артистов подозревают в нарушении законов о защите детей от информации, причиняющей вред их развитию и развитию.
В обращении также указывается, что Инстасамка во время выступления в Волгограде вывела на сцену несовершеннолетнего ребенка. Также в обращении приводятся строчки из песен исполнительницы, в которых содержатся нецензурные выражения.
Фигурист, олимпийский чемпион Алексей Ягудин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявлял, что сейчас для многих школьников кумирами являются плохо поющие и танцующие блогеры из TikTok, матерящиеся Инстасамки и рэперы.
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