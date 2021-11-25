Инстасамку обвинили в пропаганде разврата и проституции среди молодежи

Отмечается, что обращение было направлено к генпрокурору РФ Игорю Краснову. В нем говорится, что родители обеспокоены концертами Инстасамки и рэпера Moneyken. Так, артистов подозревают в нарушении законов о защите детей от информации, причиняющей вред их развитию и развитию.

В обращении также указывается, что Инстасамка во время выступления в Волгограде вывела на сцену несовершеннолетнего ребенка. Также в обращении приводятся строчки из песен исполнительницы, в которых содержатся нецензурные выражения.

Фигурист, олимпийский чемпион Алексей Ягудин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявлял, что сейчас для многих школьников кумирами являются плохо поющие и танцующие блогеры из TikTok, матерящиеся Инстасамки и рэперы.

