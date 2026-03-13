США временно вывели из-под санкций российскую нефть

Американские власти временно вывели из-под санкций российскую нефть, транспортируемую танкерами, следует из документов Минфина США.

Минфин США временно разрешил Индии закупать застрявшую в море нефть РФ

Причина тому – ситуация на ближнем Востоке. Министерство выдало генеральную лицензию в отношении РФ, разрешающую продажу российского сырья и нефтепродуктов, уже загруженных на суда.

Продажа разрешена до 11 апреля. Одобрены все операции, необходимые для продажи, доставки или разгрузки нефти российского происхождения, загруженных на любое судно не позднее 12 марта, включая суда, находящиеся под санкциями.

Россия может зарабатывать до $150 млн в день из-за войны на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

