США временно вывели из-под санкций российскую нефть
Американские власти временно вывели из-под санкций российскую нефть, транспортируемую танкерами, следует из документов Минфина США.
Причина тому – ситуация на ближнем Востоке. Министерство выдало генеральную лицензию в отношении РФ, разрешающую продажу российского сырья и нефтепродуктов, уже загруженных на суда.
Продажа разрешена до 11 апреля. Одобрены все операции, необходимые для продажи, доставки или разгрузки нефти российского происхождения, загруженных на любое судно не позднее 12 марта, включая суда, находящиеся под санкциями.
Россия может зарабатывать до $150 млн в день из-за войны на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В деле экс-заместителя главы Минобороны РФ Цаликова могут появиться новые эпизоды коррупции
- В Молдавии заявили, что нефть с Украины попадает в реку Днестр
- СМИ: Лидер Ирана Хаменеи после авиаудара находится в коме
- СМИ: Заявление Зеленского о крымчанах доказывает существование неонацизма на Украине
- США временно вывели из-под санкций российскую нефть
- СМИ: ВСУ атакуют Адыгею
- Песков: В Кремле пользуются стационарными телефонами
- Российский корабль-призрак дрейфует вблизи острова Лампедуза
- Израильское ПО, с помощью которого убили Хаменеи, обнаружили в российских камерах
- Нетаньяху: Новый верховный лидер Ирана не может показываться на публике