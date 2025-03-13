«Первая женщина в роке»: Чем Арбенина привлекает молодую аудиторию

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина ранее анонсировала выход сольного альбома под названием Bloody Mary на 21 марта. До этого она выпустила третий сингл из этого альбома «15 границ». Ступников заявил, что этот трек скорее похож на поп-музыку, а не на рок.

«В аранжировке песни «15 границ» я больше слышу качественной поп-музыки, нежели рока. При этом ее приемы написания текста остались прежними в построении образа влюбленного человека. Я обратил внимание на фразу: «и терпко, и хорошо». Это такое лихорадочное, судорожное ощущение влюбленности, как в первый раз, когда есть предчувствие, что ничем хорошим это не закончится, но присутствует и желание окунуться в чувство с головой. Она пишет песни в таком темпе лет 30, но с разными словами. Более старшей аудитории, как я, это уже менее интересно, хочется стабильности, обретения семейных ценностей. При этом такая гипертрофированная эмоциональность хороша для молодой аудитории, которая только начинает жизнь и познает все прелести потери первой любви», - рассказал он.