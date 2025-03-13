«Первая женщина в роке»: Чем Арбенина привлекает молодую аудиторию
Трек «15 границ» Дианы Арбениной воплощает образ лихорадочной первой влюбленности, что соответствует актуальному звучанию исполнительницы, рассказал НСН Денис Ступников.
С годами музыка Дианы Арбениной звучит все легче, и новый альбом Bloody Mary будет соответствовать этой тенденции, допустил в интервью НСН журналист и музыкальный критик Денис Ступников.
Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина ранее анонсировала выход сольного альбома под названием Bloody Mary на 21 марта. До этого она выпустила третий сингл из этого альбома «15 границ». Ступников заявил, что этот трек скорее похож на поп-музыку, а не на рок.
«В аранжировке песни «15 границ» я больше слышу качественной поп-музыки, нежели рока. При этом ее приемы написания текста остались прежними в построении образа влюбленного человека. Я обратил внимание на фразу: «и терпко, и хорошо». Это такое лихорадочное, судорожное ощущение влюбленности, как в первый раз, когда есть предчувствие, что ничем хорошим это не закончится, но присутствует и желание окунуться в чувство с головой. Она пишет песни в таком темпе лет 30, но с разными словами. Более старшей аудитории, как я, это уже менее интересно, хочется стабильности, обретения семейных ценностей. При этом такая гипертрофированная эмоциональность хороша для молодой аудитории, которая только начинает жизнь и познает все прелести потери первой любви», - рассказал он.
Как уточнил собеседник НСН, название грядущего альбома Арбениной полностью оправдывает такое звучание.
«Bloody Mary – некая сильная, яркая эмоция, притягивающая внимание. Упрощенно говоря, как любовь заставляет проливать кровь. На мой взгляд, в этом названии образ ран, которые наносит любовь. С годами творчество Арбениной становится легче в плане аранжировок, подходу к написанию песен, донесению музыки до масс. Ее слушают больше людей, поскольку легче воспринимать эти песни», - пояснил музыкальный критик.
По его словам, Арбенину при этом можно назвать номером один среди женщин русского рока, поскольку конкуренции сегодня нет.
«Если считать ее рок-музыкантом, учитывать собираемость стадионов, то ее можно назвать номером один среди женщин рок-музыкантов. Однако если учитывать, что это не столько рок, сколько фьюжн либо высококачественная поп-музыка, то среди рок-музыкантов нужно другие фигуры выделять. Вопрос только в том, кого. Юта на плаву, но она, к сожалению, такие площадки не собирает. Сурганова более камерная. Арбенину же понесло в хорошем смысле в мейнстрим. Случаи отмены ее концертов я объясняю нехорошей тенденцией, когда к артистам придираются не по делу. Рок-музыкантов отменяют за их высказывания без негативного контекста, которые трактуют превратно. Дело не в Арбениной, а в порочной тендеции», - отметил Ступников.
Ранее Арбенина также анонсировала концерт группы на московском стадионе «Лукойл Арена». Выступление запланировано на 7 июня 2025, напоминает «Радиоточка НСН».
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