Нетаньяху: Новый верховный лидер Ирана не может показываться на публике
13 марта 202603:01
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху во время пресс-конференции заявил, что после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи его сын и преемник на этом посту Моджтаба Хаменеи не может показываться на публике.
Премьер-министр назвал покойного политика и его сына тиранами. Нетаньяху отметил, что в текущей войне будет еще много «сюрпризов». Он не стал раскрывать планы касательно судеб нового верховного лидера Ирана и генерального секретаря «Хезболлах».
Ранее Хаменеи пообещал отомстить США и Израилю за погибших граждан Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
