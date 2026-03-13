Нетаньяху: Новый верховный лидер Ирана не может показываться на публике

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху во время пресс-конференции заявил, что после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи его сын и преемник на этом посту Моджтаба Хаменеи не может показываться на публике.

Трамп выразил недовольство избранием сына Хаменеи верховным лидером Ирана

Премьер-министр назвал покойного политика и его сына тиранами. Нетаньяху отметил, что в текущей войне будет еще много «сюрпризов». Он не стал раскрывать планы касательно судеб нового верховного лидера Ирана и генерального секретаря «Хезболлах».

Ранее Хаменеи пообещал отомстить США и Израилю за погибших граждан Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

