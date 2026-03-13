Израильское ПО, с помощью которого убили Хаменеи, обнаружили в российских камерах

Программное обеспечение производства Израиля для отслеживания людей, с помощью которой израильская разведка «Моссад» выследила и убила аятоллу Али Хаменеи в Иране, обнаружили в российских камерах видеонаблюдения, сообщает Telegram-канал Mash.

ПО BriefCam используется частными поставщиками с 2010-х годов. В 2018 году платформу для анализа видеоконтента выкупила Canon Inc. вместе с другими программами машинного зрения. Разработки интегрировали в систему видеонаблюдения VMS XProtect от датской фирмы Milestone, также купленной японской стороной. Софт анализирует действия людей и автомобилей, выявляя общие паттерны, которые могут быть представлены в отчёте.

Поставщики VMS XProtect выиграли несколько гостендеров в России. В настоящее время это ПО обслуживает Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, 72-этажный небоскрёб «Евразия» в «Москва-сити», культурный центр «Зотов». Несмотря на то, что Milestone «ушла» с российского рынка в 2022 году, дистрибьюторы всё равно предлагают установить взломанное ПО, скрывая это в документах. Стоимость заказа рассчитывается после подтверждения личности и данных компании.

До этого Financial Times сообщила о взломе систем видеонаблюдения Ирана спецслужбами Израиля, что позволило выявить местоположение первых лиц страны, включая главу республики. После этого Пакистан отказался от технологий из-за опасения утечки информации Израилю.

