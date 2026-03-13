СМИ: ВСУ атакуют Адыгею
13 марта 202605:01
Вооруженные силы Украины атакуют Адыгею, сообщает Telegram-канал Shot.
Жители Майкопа сообщают о многочисленных взрывах над городом. Уничтожено около 10 воздушных целей. По словам очевидцев, массированный налëт беспилотников начался в 2:50, активная работа ПВО продолжается до сих пор.
Было слышно около двух десятков взрывов в разных районах, также сообщают о работе сирен тревоги. В квартирах «трясутся окна», у автомобилей срабатывают сигнализации.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 30 беспилотников над регионами России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В деле экс-заместителя главы Минобороны РФ Цаликова могут появиться новые эпизоды коррупции
- В Молдавии заявили, что нефть с Украины попадает в реку Днестр
- СМИ: Лидер Ирана Хаменеи после авиаудара находится в коме
- СМИ: Заявление Зеленского о крымчанах доказывает существование неонацизма на Украине
- США временно вывели из-под санкций российскую нефть
- СМИ: ВСУ атакуют Адыгею
- Песков: В Кремле пользуются стационарными телефонами
- Российский корабль-призрак дрейфует вблизи острова Лампедуза
- Израильское ПО, с помощью которого убили Хаменеи, обнаружили в российских камерах
- Нетаньяху: Новый верховный лидер Ирана не может показываться на публике