СМИ: ВСУ атакуют Адыгею

Жители Майкопа сообщают о многочисленных взрывах над городом. Уничтожено около 10 воздушных целей. По словам очевидцев, массированный налëт беспилотников начался в 2:50, активная работа ПВО продолжается до сих пор.

Было слышно около двух десятков взрывов в разных районах, также сообщают о работе сирен тревоги. В квартирах «трясутся окна», у автомобилей срабатывают сигнализации.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 30 беспилотников над регионами России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

