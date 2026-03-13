Российский корабль-призрак дрейфует вблизи острова Лампедуза

Российский танкер дрейфует около итальянского острова Лампедуза к югу от Сицилии, сообщает телерадиокомпания RAI.

На судне отсутствует экипаж. По предварительным данным, судно перевозит 900 тонн дизельного топлива и два резервуара со сжиженным газом. На опубликованном видео видно, как над судном поднимается столб огня.

По данным РИА Новости, речь идет о танкере Jupiter. Предположительно, он оказался в Средиземном море, покинув порт в Омане.

Ранее Украина атаковала российский газовоз в Средиземном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EUCOM (Европейское командование ВС США)
