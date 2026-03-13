Azur Air: Введенные ограничения в отношении авиакомпании не повлияют на полеты

Введенные Росавиацией ограничения на срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air не повлияют на выполнение программы полетов, сообщает Telegram-канал «Коммерсант» со ссылкой на перевозчика.

Самолёт Azur Air из Тюмени в Нячанг, подавший сигнал тревоги, сел в Янгоне

В авиакомпании указали, что все обязательства перед пассажирами полностью выполняются. Авиакомпания продолжает подготовку к сезону «Лето-2026». Azur Air в кратчайшие сроки подготовят план необходимых корректирующих мероприятий и представят в Росавиацию исчерпывающие данные об их выполнении в установленные сроки.

Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании Azur Air до 8 июня. Это связано с техническими неисправностями самолетов, которые привели к многочисленным задержкам и отменам рейсов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Flickr
ТЕГИ:РосавиацияАвиакомпанииАвиация

Горячие новости

Все новости

партнеры