Azur Air: Введенные ограничения в отношении авиакомпании не повлияют на полеты

В авиакомпании указали, что все обязательства перед пассажирами полностью выполняются. Авиакомпания продолжает подготовку к сезону «Лето-2026». Azur Air в кратчайшие сроки подготовят план необходимых корректирующих мероприятий и представят в Росавиацию исчерпывающие данные об их выполнении в установленные сроки.

Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании Azur Air до 8 июня. Это связано с техническими неисправностями самолетов, которые привели к многочисленным задержкам и отменам рейсов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

