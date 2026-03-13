Azur Air: Введенные ограничения в отношении авиакомпании не повлияют на полеты
Введенные Росавиацией ограничения на срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air не повлияют на выполнение программы полетов, сообщает Telegram-канал «Коммерсант» со ссылкой на перевозчика.
В авиакомпании указали, что все обязательства перед пассажирами полностью выполняются. Авиакомпания продолжает подготовку к сезону «Лето-2026». Azur Air в кратчайшие сроки подготовят план необходимых корректирующих мероприятий и представят в Росавиацию исчерпывающие данные об их выполнении в установленные сроки.
Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании Azur Air до 8 июня. Это связано с техническими неисправностями самолетов, которые привели к многочисленным задержкам и отменам рейсов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Израильское ПО, с помощью которого убили Хаменеи, обнаружили в российских камерах
- Нетаньяху: Новый верховный лидер Ирана не может показываться на публике
- Azur Air: Введенные ограничения в отношении авиакомпании не повлияют на полеты
- СМИ: Россия может зарабатывать до $150 млн в день из-за войны на Ближнем Востоке
- СМИ: Американский самолёт-заправщик разбился в Ираке
- В НАТО заявили о готовности США жёстко ответить на оказание помощи Ирану
- В РПЦ заявили, что уныние грозит душе и стоит в одном ряду с убийством
- Россияне раскупают Wi-Fi-роутеры и зарубежные eSIM из-за перебоев с интернетом
- Паралимпийский комитет Украины подозревает IPC в сговоре с РФ и Белоруссией
- Мужчина, протаранивший на машине в синагогу в Мичигане, погиб