Песков: В Кремле пользуются стационарными телефонами
13 марта 202604:30
Администрация президента России использует для работы стационарную связь, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
«Пользуемся стационарными телефонами», — заявил он. Так политик отреагировал на вопрос о том, сказались ли ограничения связи в центре Москвы на работе Администрации, а также обеспечении деятельности главы государства.
Из-за перебоев с интернетом россияне раскупают Wi-Fi-роутеры и зарубежные eSIM, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
