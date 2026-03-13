Песков: В Кремле пользуются стационарными телефонами

Администрация президента России использует для работы стационарную связь, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Техноблогер дал советы россиянам, как привыкнуть к жизни без интернета

«Пользуемся стационарными телефонами», — заявил он. Так политик отреагировал на вопрос о том, сказались ли ограничения связи в центре Москвы на работе Администрации, а также обеспечении деятельности главы государства.

Из-за перебоев с интернетом россияне раскупают Wi-Fi-роутеры и зарубежные eSIM, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:Дмитрий ПесковПрезидент РФКремль

