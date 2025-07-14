Стадионный концерт Zivert в Москве стал самым ярким музыкальным шоу в России за последние годы, заявил в интервью НСН стилист и ведущий телепроекта «Модный приговор» Александр Рогов, который внезапно для многих также оказался на сцене.

12 июля Zivert представила в Москве на «ВТБ Арене» стадионное шоу «Где-то в Ретро». В начале шоу по подиуму прошли Александр Рогов, инфлюенсер Ксения Шипилова и ведущие российские модели. За костюмы — более 170 образов — отвечала новый стилист Zivert Kсюша Смо, ранее работавшая с Настей Ивлеевой, Еленой Темниковой и другими звездами. Рогов отметил, что получил от концерта удивительные эмоции, хоть и сомневался, раздумывая над приглашением.