«Модные приятели!»: Стилист Рогов об участии в 35-тысячном стадионнике Zivert
Zivert и Анна Асти делают ставку в шоу на яркий развлекательный визуал, а Диана Арбенина берет зрителей музыкой и харизмой, сказал в эфире НСН Александр Рогов, добавив в четверку "стадионных королев" Полину Гагарину.
Стадионный концерт Zivert в Москве стал самым ярким музыкальным шоу в России за последние годы, заявил в интервью НСН стилист и ведущий телепроекта «Модный приговор» Александр Рогов, который внезапно для многих также оказался на сцене.
12 июля Zivert представила в Москве на «ВТБ Арене» стадионное шоу «Где-то в Ретро». В начале шоу по подиуму прошли Александр Рогов, инфлюенсер Ксения Шипилова и ведущие российские модели. За костюмы — более 170 образов — отвечала новый стилист Zivert Kсюша Смо, ранее работавшая с Настей Ивлеевой, Еленой Темниковой и другими звездами. Рогов отметил, что получил от концерта удивительные эмоции, хоть и сомневался, раздумывая над приглашением.
«Это до последнего было сюрпризом для всех участников. Мы договорились о том, что никому не будем об этом рассказывать. Идея пришла в голову новому стилисту Юлии Зиверт, Ксении Смо, которая меня пригласила поучаствовать в открывающем номере концерта. Меня это, конечно, удивило. Я не модель, чтобы ходить по подиуму. Я даже неделю думал, соглашаться или нет, но в итоге не пожалел ни на секундочки. Это опыт, который в жизни, возможно, случается только раз - выйти на подиум перед 35 тысячами людей! А у концерта был абсолютный солдаут. "ВТБ Арена" была полностью заполнена. Это удивительные эмоции. Ну и меня, конечно, очень взволновала реакция зала: как только меня вывели на экраны, весь зал просто взревел. Я был приятно ошарашен такой большой поддержкой и убедился, что не зря согласился. Видимо, моя и Юлина аудитории схожи, им близки ценности, которые мы транслируем: это добро, позитив, вера в себя, истории про то, что все в этой жизни возможно и все получится. И Юля, и я пример того, что если ты чего-то хочешь и много работаешь, то обязательно получишь то, о чем мечтаешь», - отметил Рогов.
При этом он назвал четверку «королев стадионов», объяснив, в чем отличия их шоу.
«Я поддержу музыкальных экспертов, которые называют Zivert, Анну Асти и Диану Арбенину, однако это артистки разных амплуа. Диана Арбенина — это, в принципе, поп-рок, у нее достаточно аскетичный визуал концертов. Там работа идет на вокале, музыке и на харизме артистки. Я бы не сравнивал ее концерты, с шоу Zivert и Асти. Они все-таки поп-певицы, у которых помимо вокала и харизмы идет работа с очень серьезным и ярким развлекательным визуалом. Я еще добавил бы сюда Полину Гагарину, у которой в прошлом году был большой концерт в "Лужниках". Я был на концертах этих исполнительниц и считаю, что самое сильное шоу по всем международным параметрам сделала Zivert. Не потому, что я там участвовал, и не потому, что я дружу с Юлей, я и с Асти приятельствую, и Полину Гагарину знаю, но считаю, что команда Юли задала очень высокую визуальную планку, работу с сопровождением каждой песни и каждого номера дополнительным видеорядом, декорациями и всевозможными дополнительными элементами. Было очень много пиротехники, много огня, дополнительного света. Это было очень красиво. Я считаю, что команда Юли сделала лучшее стадионное концертное шоу, которое случилось в нашей стране за последнее время», - подчеркнул стилист.
При этом Рогов пообещал, сделать с Zivert еще один совместный проект.
«Я знаком с Юлей лично, но не скажу, что мы друзья, мы, скорее, модные приятели. Юля и я очень любим моду. Это отличает ее от других артистов, которые, пользуясь услугами стилистов, просто несут то, что принес им специалист. А Юля сама все это очень любит, сама во всем активно участвует. Она была не просто артисткой на этом мероприятии, она сама его режиссировала, сама активно во всем участвовала. Идея позвать меня пришла в голову и ей, и Ксюше. Они решили такую авантюру провернуть, а я тоже авантюрист, поэтому я рад, что все получилось так, как получилось. Я пока не строю планов о появлении известных певиц на моих показах, но считаю, что все не случайно. После концерта я даже написал Юле, что нам нужно что-то еще придумать вместе. Что это будет, покажет время, но, думаю, мы вместе с Zivert что-то придумаем», - заключил собеседник НСН.
Эксперты музыкальной индустрии, подводя итоги первой половины 2025 года, ранее назвали НСН самых востребованных стадионных артистов.
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