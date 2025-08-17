«Все, что надо, я поймал!»: Рок-группа «Звери» отметила 25-летие солдаутом в «Лужниках»
Рома Зверь рассказал спецкору НСН, что идея собрать 75 тысяч человек в «Лужниках» появилась еще 25 лет назад.
Рок-группа «Звери» 16 августа отметила 25-летний юбилей большим стадионным концертом в московских «Лужниках». Большая спортивная арена была заполнена под завязку, ее вместимость - 75 тысяч человек. Спецкор НСН перед концертом пообщался с лидером группы Ромой Зверем (Роман Билык) и выяснил, что идея собрать полные «Лужники» появилась еще 25 лет назад.
«Мечтал ли я собрать «Лужники»? Была такая история. Когда мы через год после образования группы собрали малую спортивную арену «Лужников», еще через год собрали «Олимпийский». После этого мы с Сашей Войтинским (продюсер группы «Звери» - прим. НСН) поехали отметить, заехали на Воробьевы горы и смотрим на большую арену «Лужников» и Саша говорит: вот здесь хорошо бы провести концерт. Я ответил: обязательно когда-нибудь! И вот пришло время», - сказал он.
Концерт группы "Звери" в "Лужниках"ФОТО: Вячеслав Машковский/НСН
Музыкант признался, что ему важен не сам концерт в «Лужниках», а тот путь, который привел группу к этому.
«Сверхцель - это же очень просто. Если ты работаешь и делаешь что-то для этого, это обязательно сбудется, потому что ты прикладываешь усилия и очень этого хочешь. Важнее же путь, а не сама цель. Из этого пути и состоит вся жизнь! От того, что собрал «Лужники» удовольствия не очень много, удовольствие в том, что живешь, работаешь, а потом раз - и такой тебе подарок. Как говорит моя младшая дочь: папа, ты заслужил концерт!» - отметил счастливый отец.
Счастливый зритель на концерте группы "Звери" в "Лужниках"ФОТО: Вячеслав Машковский/НСН
Оценивая 25-летний путь группы, артист объяснил смену музыкальных стилей и состава коллектива.
«Скучно играть все время в одном стиле, поэтому мы экспериментируем, пытаемся для себя что-то найти, приклеить, приложить, примерить. Наверное, мы не будем играть тяжелый метал или синти-поп, но зарекаться не будем. Что касается состава, с каждым обновлением коллектив становился сплоченнее. Самый первый состав был спонтанным, внезапным и музыканты были набраны по объявлению на музыкальном интернет-форуме. Конечно, было не идеально, а с годами пришло понимание, как и с кем работать. Последние девять лет у нас идеальный состав», - отметил он.
Концерт группы "Звери" в "Лужниках"ФОТО: Вячеслав Машковский/НСН
К юбилею группы в России вышла книга «Звери. История группы», которую написал основатель коллектива Рома Зверь. Она состоит из трех частей, которые можно читать в любом порядке. После выхода книги музыкант зарекся когда-либо еще писать книги.
«Почему моя книга состоит из трех частей? Просто меня заставили. Первую книгу я писал с удовольствием, со второй на меня насели, я не очень хотел, а третью писал, чтобы переделать вторую, она ужасная, неправильно сделана. В итоге мы решили убрать ненужное, добавить нужное и переписать последние 10 лет. Итоговый вариант - это самый искренний материал на данный момент. Не дай бог выпускать еще книги! Я очень от этого устаю. Лучше я буду писать песни!» - воскликнул он.
Перед концертом Рома Зверь объявил, что съемки документального фильма о группе завершились. Артист пообещал, что фильм не будет скучным сборником воспоминаний.
«Мы, наконец, закончили съемки документальной картины о группе «Звери». Сейчас идет монтаж, и в 2026 году мы презентуем картину на фестивалях. Мы работали над ней 3,5 года. Это будет не формат, когда кто-то сидит перед камерой и говорит: «а вот я помню…» Это будет действительно хороший фильм», - заверил он.
Группа "Звери" на концерте в "Лужниках"ФОТО: Вячеслав Машковский/НСН
Книга и документальный фильм не появились бы, если бы не просили продюсеры и пиарщики. Лидер группы «Звери» вспомнил, как ему помогал продюсер в начале карьеры.
«Саша Войтинский не совсем был продюсером, он больше снимал видео, он учился режиссуре. Он тренировался на кошках - на группе «Звери». Вместе с ним мы ночами сидели над сценариями клипов. Первый клип - это было сумасшествие! Мы в центре Москвы, на улице Знаменка, ведущей к Кремлю, стреляли из автоматов. К нам приехали спецслужбы и сказали: вы что творите? Но это было круто!» - вспоминает он.
Режиссер Александр Войтинский на премьере фильма "Всё, что тебя касается"ФОТО: НСН / Вячеслав Машковский
В заключение он иронично ответил на вопрос, как будет отдыхать после 75-тысячного концерта в «Лужниках».
«Завтра поеду рыбачить с друзьями, семьей и детьми. Утречком в Астрахань. Какую рыбу хочу поймать? Всё, что надо, я поймал!» - с улыбкой заявил Рома Зверь.
Группа "Звери" в "Лужниках"ФОТО: Вячеслав Машковский/НСН
