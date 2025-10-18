Стала известна дата выхода исторического сериала «Константинополь»

В центре сюжета — события после Гражданской войны в России. История рассказывает о судьбах белогвардейских офицеров, вынужденных покинуть родину. Главный герой — полковник Сергей Нератов, которого играет Александр Устюгов. Потеряв на войне семью и армию, он оказывается в Константинополе, где сталкивается с чуждой культурой и враждебным окружением.

По сюжету главный герой вынужден бороться за права русских беженцев перед местными властями и оккупационными войсками Антанты, противостоя как криминальным элементам, так и официальной власти города.

Режиссёр проекта — Сергей Чекалов. В создании сериала приняли участие как российские, так и зарубежные актёры. Среди исполнителей главных ролей: Оксана Акиньшина, Кирилл Кяро, Вячеслав Чепурченко, Сергей Марин. В актёрском составе также присутствуют: Ксения Трейстер, Вольфганг Черни, Юлия Витрук, Алексей Варущенко, Азамат Нигманов и другие артисты.

Ранее актер Евгений Ткачук, сыгравший Владимира Ленина в новом сериале Андрея Кончаловского «Хроники русской революции», рассказал специальному корреспонденту НСН, что в основу образа легла гибкость ума и невозможность сидеть без дела.

