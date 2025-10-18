Россия стала крупнейшим в Европе рынком криптовалют по объему транзакций

Россия обогнала Великобританию и стала крупнейшим в Европе рынком криптовалют по объему транзакций, следует из отчета аналитической компании Chainalysis.

Аналитики компании оценили объем криптовалютных операций, совершенных в России с июля 2023 года, в 376 миллиардов долларов. В Великобритании этот показатель составил 273 миллиарда долларов.

Эти результаты свидетельствуют о растущей популярности криптовалют среди российских пользователей и активном развитии данного сегмента финансового рынка в нашей стране.

Ранее эксперт в области криптовалют Евгений Каминский сказал НСН, что сегодня биткоин используется как «безопасный актив» на фоне шатдауна правительства США и геополитической нестабильности.

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
