Россия стала крупнейшим в Европе рынком криптовалют по объему транзакций
Россия обогнала Великобританию и стала крупнейшим в Европе рынком криптовалют по объему транзакций, следует из отчета аналитической компании Chainalysis.
Аналитики компании оценили объем криптовалютных операций, совершенных в России с июля 2023 года, в 376 миллиардов долларов. В Великобритании этот показатель составил 273 миллиарда долларов.
Эти результаты свидетельствуют о растущей популярности криптовалют среди российских пользователей и активном развитии данного сегмента финансового рынка в нашей стране.
Ранее эксперт в области криптовалют Евгений Каминский сказал НСН, что сегодня биткоин используется как «безопасный актив» на фоне шатдауна правительства США и геополитической нестабильности.
