Глава Мокрой Орловки Кулаков пострадал при обстреле ВСУ

Глава Мокрой Орловки Кулаков пострадал в результате удара беспилотника ВСУ, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава белгородского села пострадал при атаке дрона ВСУ

По его словам, дрон атаковал легковой автомобиль на участке автодороги Мокрая Орловка — Дунайка.

Гладков уточнил, что у Кулакова зафиксированы минно-взрывная травма, а также осколочные ранения головы и ноги.

Ранее стало известно, что в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области пострадал 13-летний ребенок, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

