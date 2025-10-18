Глава Мокрой Орловки Кулаков пострадал при обстреле ВСУ
18 октября 202517:32
Глава Мокрой Орловки Кулаков пострадал в результате удара беспилотника ВСУ, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, дрон атаковал легковой автомобиль на участке автодороги Мокрая Орловка — Дунайка.
Гладков уточнил, что у Кулакова зафиксированы минно-взрывная травма, а также осколочные ранения головы и ноги.
Ранее стало известно, что в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области пострадал 13-летний ребенок, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
