СМИ: Тело основателя Telegram-канала «Утро Дагестана» Абакарова нашли в Стамбуле
В Стамбуле обнаружили тело Абакара Абакарова — создателя Telegram-канала «Утро Дагестана», который размещал материалы антисемитского содержания перед событиями в махачкалинском аэропорту в 2023 году. Информация об этом появилась в турецком издании HaksozHaber.
Трагедия произошла на съёмной вилле в стамбульском районе Эюпсултан. Тело мужчины без признаков жизни обнаружила работница клининговой службы. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции и медики зафиксировали ножевые ранения на теле погибшего. Для установления точной причины смерти тело направлено в Институт судебной медицины.
По данным видеонаблюдения, 7 октября на виллу вместе с Абакаровым прибыл неизвестный мужчина. Вечером того же дня он покинул помещение, унося с собой две сумки. Турецкие правоохранительные органы начали расследование для установления личности подозреваемого и всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, инцидент в аэропорту Уйташ города Махачкалы произошел осенью 2023 года. Массовые беспорядки вспыхнули на почве религиозной и национальной ненависти, их участники не подчинялись законным требованиям правоохранителей. Работа аэропорта была полностью заблокирована, а имущественный ущерб превысил 24 миллиона рублей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
