Вулкан Килауэа на Гавайях выбросил фонтан лавы высотой более 450 метров

Геологическая служба США (USGS) зафиксировала рекордные показатели высоты лавовых фонтанов. Из южного кратера вулкана лава поднималась на высоту почти 500 метров, а из северного — примерно 330 метров.

Специалисты отмечают, что эти показатели могут стать рекордными за всё время текущего извержения. Подобная активность вулкана представляет собой редкое и впечатляющее природное явление, требующее пристального наблюдения со стороны учёных. Исследовательская группа продолжает мониторинг ситуации, собирая данные для дальнейшего анализа вулканической активности Килауэа.

