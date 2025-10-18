Вулкан Килауэа на Гавайях выбросил фонтан лавы высотой более 450 метров
Во время очередного, 35-го по счёту эпизода извержения, вулкан Килауэа на Гавайских островах продемонстрировал небывалую активность.
Геологическая служба США (USGS) зафиксировала рекордные показатели высоты лавовых фонтанов. Из южного кратера вулкана лава поднималась на высоту почти 500 метров, а из северного — примерно 330 метров.
Специалисты отмечают, что эти показатели могут стать рекордными за всё время текущего извержения. Подобная активность вулкана представляет собой редкое и впечатляющее природное явление, требующее пристального наблюдения со стороны учёных. Исследовательская группа продолжает мониторинг ситуации, собирая данные для дальнейшего анализа вулканической активности Килауэа.
Ранее доктор геолого-минералогических наук и вулканолог Павел Плечов заявил НСН, что извержения вулканов Ключевской и Крашенинникова на Камчатке не приведут к авиаколлапсу, при этом для населенных пунктов и туристов опаснее другие вулканы.
