Глава РФПИ призвал WP извиниться за ошибочно приписанную ему цитату

«Я просто репостнул запись из Telegram-канала, а в вашей статье эти цитаты приписали мне. Это все равно что винить пользователей за ретвиты», — написал Дмитриев в своих соцсетях.

В статье от 18 октября The Washington Post опубликовала материал, где главе РФПИ приписали фразу «Турне Зеленского можно описать одной фразой: Путин снова переиграл всех».

Ранее президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что подал иск к The New York Times на 15 миллиардов долларов, обвинив издание в клевете, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

