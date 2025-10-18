Глава РФПИ призвал WP извиниться за ошибочно приписанную ему цитату

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев потребовал от The Washington Post исправить материал и принести извинения после публикации, в которой ему приписали чужую цитату.

Суд во Флориде отклонил иск Трампа к The New York Times
«Я просто репостнул запись из Telegram-канала, а в вашей статье эти цитаты приписали мне. Это все равно что винить пользователей за ретвиты», — написал Дмитриев в своих соцсетях.

В статье от 18 октября The Washington Post опубликовала материал, где главе РФПИ приписали фразу «Турне Зеленского можно описать одной фразой: Путин снова переиграл всех».

Ранее президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что подал иск к The New York Times на 15 миллиардов долларов, обвинив издание в клевете, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
