Глава РФПИ призвал WP извиниться за ошибочно приписанную ему цитату
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев потребовал от The Washington Post исправить материал и принести извинения после публикации, в которой ему приписали чужую цитату.
«Я просто репостнул запись из Telegram-канала, а в вашей статье эти цитаты приписали мне. Это все равно что винить пользователей за ретвиты», — написал Дмитриев в своих соцсетях.
В статье от 18 октября The Washington Post опубликовала материал, где главе РФПИ приписали фразу «Турне Зеленского можно описать одной фразой: Путин снова переиграл всех».
Ранее президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что подал иск к The New York Times на 15 миллиардов долларов, обвинив издание в клевете, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вулкан Килауэа на Гавайях выбросил фонтан лавы высотой более 450 метров
- Стала известна дата выхода исторического сериала «Константинополь»
- В РФ исключили массовую утечку данных при сделках по недвижимости с биометрией
- Глава РФПИ призвал WP извиниться за ошибочно приписанную ему цитату
- Россия стала крупнейшим в Европе рынком криптовалют по объему транзакций
- В РФ предрекли сокращение числа ипотек из-за запрета отбирать единственное жилье за долги
- Группа Ay Yola представила кавер на песню «Агаты Кристи»
- В кинотеатре «Художественный» пройдет фестиваль французской «новой волны»
- Стас Костюшкин признался, что мечтает о дуэте с Маканом и Кридом
- Гросси заявил о начале ремонта поврежденных ЛЭП на Запорожской АЭС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru