Россия стала ведущим поставщиком сырой нефти в Венесуэлу

Особенности венесуэльской нефти требуют специальных технологических решений. Страна добывает тяжёлую нефть, которую невозможно транспортировать по трубопроводам без предварительной обработки. Для разжижения сырья используется нафта — продукт нефтепереработки, получаемый при перегонке нефти.

Исторически сложилось так, что основным поставщиком нафты в Венесуэлу были Соединённые Штаты. Американские компании использовали этот канал для реализации избыточных светлых нефтепродуктов с собственных нефтеперерабатывающих заводов.

В условиях действующих санкций венесуэльские власти искали альтернативных поставщиков. Рассматривались варианты сотрудничества с Китаем и Ираном, однако в итоге выбор был сделан в пользу России.

Статистические показатели демонстрируют масштаб изменений. Так, поставки нафты из США в 2024 году составляли около 57,6 тысячи баррелей в сутки. Российский экспорт может достигать 2,5–2,8 миллиона тонн в год

