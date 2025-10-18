Россия стала ведущим поставщиком сырой нефти в Венесуэлу
Изменения на нефтяном рынке произошли в результате санкционной политики США. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитическое агентство Kpler, Россия заняла лидирующие позиции в поставках нафты в Венесуэлу, полностью заместив американское присутствие на этом рынке.
Особенности венесуэльской нефти требуют специальных технологических решений. Страна добывает тяжёлую нефть, которую невозможно транспортировать по трубопроводам без предварительной обработки. Для разжижения сырья используется нафта — продукт нефтепереработки, получаемый при перегонке нефти.
Исторически сложилось так, что основным поставщиком нафты в Венесуэлу были Соединённые Штаты. Американские компании использовали этот канал для реализации избыточных светлых нефтепродуктов с собственных нефтеперерабатывающих заводов.
В условиях действующих санкций венесуэльские власти искали альтернативных поставщиков. Рассматривались варианты сотрудничества с Китаем и Ираном, однако в итоге выбор был сделан в пользу России.
Статистические показатели демонстрируют масштаб изменений. Так, поставки нафты из США в 2024 году составляли около 57,6 тысячи баррелей в сутки. Российский экспорт может достигать 2,5–2,8 миллиона тонн в год
Ранее замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов объяснил НСН, почему никто не заменит российскую нефть на индийском рынке.
