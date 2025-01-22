«Всегда нужен пятый битл!»: Zvonko Digital поддержала продюсеров Вышки и Гнесинки

Музыкальная индустрия сегодня нуждается в продюсерах и менеджерах, которые будут управлять процессами группы или отдельного артиста, заявил исполнительный директор цифрового дистрибьютора контента Zvonko Digital Дмитрий Коннов в разговоре с НСН.

Ранее Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Российская академия музыки имени Гнесиных объявили о запуске совместной образовательной программы для музыкальной индустрии. В 2025-2026 годах в России впервые начнется обучение в сетевой магистратуре «Продюсер музыкальной индустрии». По завершении обучения выпускники получат два диплома с квалификациями «магистр» НИУ ВШЭ и РАМ им. Гнесиных. Первый День открытых дверей новой программы подготовки продюсеров прошел 18 января. Исполнительный директор Дмитрий Коннов отметил востребованность магистратуры и подчеркнул, что долго ждал открытия подобной программы.