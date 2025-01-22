«Всегда нужен пятый битл!»: Zvonko Digital поддержала продюсеров Вышки и Гнесинки

Студенты новой магистратуры двух почтенных учебных заведений имеют все возможности сделать успешную карьеру в России, заявил в эфире НСН руководитель дистрибьютора музыкального контента Zvonko Digital Дмитрий Коннов. 

Музыкальная индустрия сегодня нуждается в продюсерах и менеджерах, которые будут управлять процессами группы или отдельного артиста, заявил исполнительный директор цифрового дистрибьютора контента Zvonko Digital Дмитрий Коннов в разговоре с НСН.

Ранее Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Российская академия музыки имени Гнесиных объявили о запуске совместной образовательной программы для музыкальной индустрии. В 2025-2026 годах в России впервые начнется обучение в сетевой магистратуре «Продюсер музыкальной индустрии». По завершении обучения выпускники получат два диплома с квалификациями «магистр» НИУ ВШЭ и РАМ им. Гнесиных. Первый День открытых дверей новой программы подготовки продюсеров прошел 18 января. Исполнительный директор Дмитрий Коннов отметил востребованность магистратуры и подчеркнул, что долго ждал открытия подобной программы.

«Новый формат в новых реалиях». Подготовка продюсеров от Вышки и Гнесинки набирает сторонников
«Музыкальная индустрия в первую очередь нуждается в людях, которые управляют процессами. На Западе, например, продюсеры – это лишь те, кто создают звук в студиях звукозаписи, а все остальные это менеджеры. Но я ратую за то, чтобы называть этих людей продюсерами. Я очень долго ждал, когда у нас в стране появится подобное образование, поэтому рад совместному проекту Вышки и Гнесинки. Но тут очень важна практика: есть вещи, которым можно научиться только в процессе работы, поэтому возможность поработать в индустрии, например, на позициях ассистента в отделах по работе с артистами, или технического ассистента в продакшене, должны быть заложены в программу этих двух почтенных учебных заведений», - посоветовал Коннов.

Он отметил, что артисты и группы, за которыми стоит профессиональный продюсер, лучше «выстреливают» и дольше держатся на музыкальном рынке.

«Даже до цифровой эпохи, до стримингов регулярно появлялись артисты-скорострелы: выстрелил удачным релизом и чаще всего забылся через год… А те, кто настроен всерьез, у тех должны быть люди, которые, не выходя на сцену, фактически станут тем самым «пятым битлом» (так называли продюсера Джорджа Мартина, который повлиял практически на все альбомы The Beatles – ред. НСН). Чаще всего такие проекты в итоге и выстреливают. Да, иногда потом продюсер и артист расходятся, потому что испытания деньгами и успехом не все проходят, но успех-то при этом достигнут…», - рассказал собеседник агентства.
«Практика и еще раз практика!»: Музиндустрия поддержала запуск новой продюсерской программы Вышки и Гнесинки

Ранее продюсер нашумевшей сибирской фолк-группы Otyken Андрей Чернецов (Медонос) заявил в беседе с НСН, что новая программа по подготовке продюсеров от двух ведущих вузов России поможет молодым продюсерам и новым музыкальным коллективам найти себя на новых рынках. А музыкант Родион Газманов, комментируя открытие новой магистратуры НИУ ВШЭ и РАМ им. Гнесиных, заявил, что сам бы с удовольствием пошел туда учиться.

Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов при этом отметил, что партнерство двух университетов откроет перед выпускниками программы новые возможности на рынке труда. В свою очередь ректор РАМ имени Гнесиных Александр Рыжинский подчеркнул, что сотрудничество вузов станет значимым шагом в развитии креативных индустрий в России, предоставив студентам уникальные возможности для профессионального роста и реализации творческих проектов.

Разработчиками образовательной программы «Продюсер музыкальной индустрии» стали представители профессорско-преподавательского состава факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ и кафедры продюсерства исполнительских искусств РАМ им. Гнесиных, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:Школа продюсеров ВШЭ

Горячие новости

Все новости

партнеры