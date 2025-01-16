Otyken: Вышка поможет, Гнесинка научит

Продюсер песен для Илона Маска рассказал в эфире НСН, зачем молодым современным музыкантам нужно учиться на продюсеров...

Новая программа по подготовке продюсеров от двух ведущих вузов России поможет молодым продюсерам и новым музыкальным коллективам найти себя на новых рынках, рассказал в беседе с НСН продюсер нашумевшей сибирской фолк-группы Otyken Андрей Чернецов (Медонос).

История именно этого музыкального коллектива свидетельствует о кардинальных изменениях в музыкальной индустрии, благодаря которым Otyken стремительно набирает популярность не только в России, но и за рубежом. Так, несколько песен фолк-группы уже успел приобрести глава Tesla и SpaceX Илон Маск, а в октябре 2024 года у коллектива должен был состояться совместный тур по РФ с американским рэпером Xzibit, однако певец не смог приехать в Россию.

Ранее Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Российская академия музыки имени Гнесиных объявили о запуске в 2025 году совместной образовательной программы «Продюсер в музыкальной индустрии».

«Практика и еще раз практика!»: Музиндустрия поддержала запуск новой продюсерской программы Вышки и Гнесинки

Продюсер группы Otyken Андрей Медонос заявил НСН, что приветствует совместный проект Вышки и Гнесинки:

«Это хорошо, что открывается такая программа, значит, есть потребность, есть спрос. Таких образовательных программ в России, насколько я знаю, вообще нет. Если продюсер, как профессионал, будет знать и уметь многое, то он и будет востребован. Другое дело, что именно для продюсера важны яркие личностные качества и любознательность, которые помогут "выстрелить" в нужный момент», - рассказал Медонос.

По завершении обучения выпускники получат два диплома с квалификациями «магистр» НИУ ВШЭ и РАМ им. Гнесиных. Первый День открытых дверей новой программы подготовки продюсеров состоится 18 января 2025 года в 13:00. Для посещения Дня открытых дверей нужно зарегистрироваться по ссылке и иметь при себе оригинал паспорта.

Ранее музыкант Родион Газманов, комментируя открытие новой магистратуры НИУ ВШЭ и РАМ им. Гнесиных, заявил, что сам бы с удовольствием пошел туда учиться.

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