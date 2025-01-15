«Блестящий проект! Я бы тут поучился»: Родион Газманов о подготовке продюсеров от Вышки и Гнесинки

Совместная программа двух ведущих вузов страны по подготовке продюсеров в музыкальной сфере уникальна в сегодняшних реалиях, т.к. все участники процесса останутся в выигрыше, заявил музыкант Родион Газманов в разговоре с НСН.

Ранее Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Российская академия музыки имени Гнесиных объявили о запуске совместной образовательной программы для музыкальной индустрии. В 2025-2026 годах в России впервые начнется обучение в сетевой магистратуре «Продюсер музыкальной индустрии». По завершении обучения выпускники получат два диплома с квалификациями «магистр» НИУ ВШЭ и РАМ им. Гнесиных. Первый День открытых дверей новой программы подготовки продюсеров состоится 18 января 2025 года в 13:00. Для посещения Дня открытых дверей нужно зарегистрироваться по ссылке и иметь при себе оригинал паспорта. Певец Родион Газманов признался, что и сам бы хотел принять участие в программе в качестве слушателя.