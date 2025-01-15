«Блестящий проект! Я бы тут поучился»: Родион Газманов о подготовке продюсеров от Вышки и Гнесинки
Накануне первого Дня открытых дверей новой магистратуры музыкант Родион Газманов в эфире НСН признался, что сам хотел бы поступить на программу по подготовке продюсеров, т.к. хорошие знания важны для успеха.
Совместная программа двух ведущих вузов страны по подготовке продюсеров в музыкальной сфере уникальна в сегодняшних реалиях, т.к. все участники процесса останутся в выигрыше, заявил музыкант Родион Газманов в разговоре с НСН.
Ранее Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Российская академия музыки имени Гнесиных объявили о запуске совместной образовательной программы для музыкальной индустрии. В 2025-2026 годах в России впервые начнется обучение в сетевой магистратуре «Продюсер музыкальной индустрии». По завершении обучения выпускники получат два диплома с квалификациями «магистр» НИУ ВШЭ и РАМ им. Гнесиных. Первый День открытых дверей новой программы подготовки продюсеров состоится 18 января 2025 года в 13:00. Для посещения Дня открытых дверей нужно зарегистрироваться по ссылке и иметь при себе оригинал паспорта. Певец Родион Газманов признался, что и сам бы хотел принять участие в программе в качестве слушателя.
«В любой сфере нужны профессионалы, безусловно! До сих пор то, как у нас люди занимаются музыкой, индустрией назвать можно с определенной степенью приближения. Если брать в пример, допустим, индустрию звукозаписи ту же американскую или британскую, то она более радостная, чем у нас. В первую очередь, именно с точки зрения профессионализма. Продюсерский факультет – это то, что сейчас не просто нужно, а даже незаменимо! Создание научного базиса – это ведь не только обучение по каким-то лекалам западной школы, например. Это и адаптация зарубежного опыта к нашим российским реалиям, а реалии всегда везде разные. Безусловно, когда под деятельность подводят еще научный базис и организуется школа, то я думаю, что все участники процесса от этого выигрывают», - убежден Газманов.
Он отметил, что перед продюсером стоит главная задача – сделать из талантливого музыканта суперзвезду.
«Продюсер – это человек, который делает продукт, принимает решения, который знает, как сделать из талантливого музыканта суперзвезду. Он знает, как сделать из хорошей песни мегахит, который будет на слуху многие десятки лет. И нужно, чтобы такие вещи из случайных переросли в степень закономерных. Это важно и в поп-музыке, и в патриотическом сегменте. Песня должна ложиться на слух, ее нужно правильно продвигать, артиста нужно правильно продвигать», - указал собеседник НСН.
Кроме того, Газманов признался, что сам хотел бы прослушать программу по подготовке продюсеров и снова подчеркнул важность хороших знаний.
«Коллаборация Вышки и Гнесинки – это блестяще! Как музыкант с финансовым образованием, я могу только поаплодировать. Когда программа начнется, думаю, что я бы и сам курс занятий прослушал, чтобы понять, что я, возможно, делаю не так. Нет ничего практичнее, чем хорошие знания в сочетании с такой незаменимой штукой, как опыт. Имея определенный базис теоретический, вы все равно будете этот опыт лучше усваивать», - уверен музыкант.
«Практика и еще раз практика!»: Музиндустрия поддержала запуск новой продюсерской программы Вышки и Гнесинки
Ранее композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш заявил в беседе с НСН, что совместная программа Вышки и Гнесинки по подготовке продюсеров будет уметь успех, если преподаватели помогут слушателям как можно быстрее применить полученные знания на практике и научат их считать вкладываемые в артиста средства.
Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов при этом отметил, что партнерство двух университетов откроет перед выпускниками программы новые возможности на рынке труда. В свою очередь ректор РАМ имени Гнесиных Александр Рыжинский подчеркнул, что сотрудничество вузов станет значимым шагом в развитии креативных индустрий в России, предоставив студентам уникальные возможности для профессионального роста и реализации творческих проектов.
Разработчиками образовательной программы «Продюсер музыкальной индустрии» стали представители профессорско-преподавательского состава факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ и кафедры продюсерства исполнительских искусств РАМ им. Гнесиных, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Юру Борисова номинировали на престижную премию BAFTA
- Путин поручил региональным властям лично встретиться с ветеранами ВОВ
- Вице-президент «АвтоВАЗа» Костромин: Продажи Lada выросли на 30% в 2024 году
- Лукашенко заявил, что сбежавшая оппозиция не дождется его смерти
- В Иране опровергли создание военного альянса с Россией
- Путин подписал указ о выплате ветеранам Великой Отечественной войны
- СМИ: Волонтер погиб после очистки пляжей Анапы от мазута
- «Висело по ошибке»: В «Ленкоме» прояснили ситуацию с фотографией Певцова
- СМИ: В рязанской школе произошла стрельба
- Суд арестовал на два месяца племянника Шакро Молодого
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru