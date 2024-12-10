«Новый формат в новых реалиях». Подготовка продюсеров от Вышки и Гнесинки набирает сторонников
Продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН отметил, что запуск совместной магистратуры двух ведущих вузов страны является принципиально новым форматом, а Народный артист РФ Юрий Антонов напомнил, что Элтон Джон при всем своем таланте всегда брал продюсера со стороны.
Первая в России образовательная программа двух дипломов от Вышки и Гнесинки «Продюсер в музыкальной индустрии» - это новый формат в новых реалиях, заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с НСН. Также он рассказал, что продюсеры сегодня должны обладать смекалкой, чутьем и интуицией.
Ранее Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Российская академия музыки имени Гнесиных объявили о запуске совместной образовательной программы для музыкальной индустрии. В 2025-2026 годах в России впервые начнется обучение в сетевой магистратуре «Продюсер музыкальной индустрии». По завершении обучения выпускники получат два диплома с квалификациями «магистр» НИУ ВШЭ и РАМ им. Гнесиных. Известный российский продюсер Иосиф Пригожин поддержал запуск новой программы.
«Совместная подготовка продюсеров - это новый формат в новых реалиях. Два ведущих вуза страны в тесной связке с профессионалами-практиками из индустрии способны сформулировать новые критерии обучения и новые учебники. Очень хорошо, что эта магистерская программа построена на выездных занятия на базу индустриальных партнеров - это очень важно, кто будет преподавать, кто будет давать практические знания. Безусловно, это должны быть лидеры индустрии! Потому что, прежде всего, люди должны обладать чутьем, интуицией, смекалкой, это очень непростая работа. Продюсер, конечно же, должен обладать определенными качествами, и если вузы возьмут на себя первичный отбор и подготовку, а индустрия поддержит и огранит молодых специалистов, то этот проект обречен на успех. Творчество объединяет людей, поэтому продюсеры всегда будут востребованы рынком, т.к. именно они налаживают культурные мосты между экономикой и музыкой», - убежден Пригожин.
По его мнению, продюсер в музыкальной индустрии должен быть многогранным специалистом:
«В музыке это человек, который отвечает не только за звук, за музыку внутри коллектива. Это еще и менеджмент, продвижение, маркетинг, таргетинг, SMM и прочая-прочая-прочая. Это целый человек-оркестр, способный управлять различными подразделениями и объединять их в своем проекте. То есть, помимо того, чтобы продвигать, например, музыкальные треки, продюсер должен уметь продвигать и личность артиста. А для этого эту личность надо превратить в такой бренд, чтобы он был понятен и интересен обществу», - рассказал Иосиф Пригожин.
В свою очередь Народный артист России, певец и композитор Юрий Антонов в беседе с НСН напомнил, что британский певец и композитор Элтон Джон прекрасно играл на рояле и пел, однако всегда приглашал музыкального продюсера со стороны.
«Элтон Джон, знаменитый музыкант, композитор, певец, все вместе вкупе. И он всегда заказывал известного музыкального продюсера, который сидел рядом со звукорежиссером и продюсировал записи. Элтон Джон прекрасно играет на рояле, замечательно поет, но берет музыкального продюсера со стороны, который способен подсказать, как надо сыграть то или другое... Помимо музыкальных продюсеров есть еще и коммерческие, кто занимается раскруткой, там нужно обладать определенной хваткой, но везде важно быть профессионалом, а для этого надо много работать. Что касается новой программы двух вузов, многое будет зависеть от ее учителей. Для продюсера также крайне важна практика», - убежден Юрий Антонов.
Ранее Заслуженный работник культуры РФ, промоутер Владимир Зубицкий в интервью НСН заявил, что благодаря запуску первой в России образовательной программы двух ведущих вузов «Продюсер музыкальной индустрии» в отрасли могут появиться хорошие молодые специалисты.
Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов при этом отметил, что партнерство двух университетов откроет перед выпускниками программы новые возможности на рынке труда. В свою очередь ректор РАМ имени Гнесиных Александр Рыжинский подчеркнул, что сотрудничество вузов станет значимым шагом в развитии креативных индустрий в России, предоставив студентам уникальные возможности для профессионального роста и реализации творческих проектов.
Разработчиками образовательной программы "Продюсер в музыкальной индустрии" стали представители профессорско-преподавательского состава факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ и кафедры продюсерства исполнительских искусств РАМ им. Гнесиных, передает «Радиоточка НСН».
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