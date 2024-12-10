«Новый формат в новых реалиях». Подготовка продюсеров от Вышки и Гнесинки набирает сторонников

Первая в России образовательная программа двух дипломов от Вышки и Гнесинки «Продюсер в музыкальной индустрии» - это новый формат в новых реалиях, заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с НСН. Также он рассказал, что продюсеры сегодня должны обладать смекалкой, чутьем и интуицией.

Ранее Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Российская академия музыки имени Гнесиных объявили о запуске совместной образовательной программы для музыкальной индустрии. В 2025-2026 годах в России впервые начнется обучение в сетевой магистратуре «Продюсер музыкальной индустрии». По завершении обучения выпускники получат два диплома с квалификациями «магистр» НИУ ВШЭ и РАМ им. Гнесиных. Известный российский продюсер Иосиф Пригожин поддержал запуск новой программы.