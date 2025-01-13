Впервые пройдет День открытых дверей новой продюсерской программы Вышки и Гнесинки

На Дне открытых дверей гости смогут узнать об особенностях поступления на программу и учебном процессе, пообщаться с академическим и проектным руководителями, преподавателями, а также получить информацию о карьерных возможностях и траекториях развития в музыкальной индустрии. Кроме того, гости познакомятся с одним из пространств, где будет проходить обучение, примут участие в нетворкинге, а также смогут задать открытые вопросы и получить экспертные консультации.

Для посещения Дня открытых дверей нужно зарегистрироваться по ссылке и иметь при себе оригинал паспорта.

Заслуженный работник культуры РФ Владимир Зубицкий в интервью НСН отмечал, что благодаря запуску первой в России образовательной программы двух ведущих вузов «Продюсер музыкальной индустрии» в отрасли появятся хорошие молодые специалисты. А музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с НСН указывал, что первая в России образовательная программа двух дипломов от Вышки и Гнесинки является новым форматом в новых реалиях. Также он рассказал, что продюсеры сегодня должны обладать смекалкой, чутьем и интуицией.