Впервые пройдет День открытых дверей новой продюсерской программы Вышки и Гнесинки
О запуске совместной программы двух вузов по подготовке продюсеров в музыкальной индустрии стало известно в декабре.
День открытых дверей новой программы двух дипломов магистратуры «Продюсер в музыкальной индустрии» пройдет в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» 18 января в 13:00, сообщили организаторы мероприятия.
Впервые в российском образовании два ведущих вуза – НИУ ВШЭ и РАМ имени Гнесиных – разработали программу, которая направлена на подготовку продюсеров в музыкальной индустрии. Новаторская программа объединяет экспертные знания в сфере менеджмента, медиакоммуникаций и цифровых технологий с глубокими профессиональными компетенциями в области музыковедения.
На Дне открытых дверей гости смогут узнать об особенностях поступления на программу и учебном процессе, пообщаться с академическим и проектным руководителями, преподавателями, а также получить информацию о карьерных возможностях и траекториях развития в музыкальной индустрии. Кроме того, гости познакомятся с одним из пространств, где будет проходить обучение, примут участие в нетворкинге, а также смогут задать открытые вопросы и получить экспертные консультации.
Для посещения Дня открытых дверей нужно зарегистрироваться по ссылке и иметь при себе оригинал паспорта.
Заслуженный работник культуры РФ Владимир Зубицкий в интервью НСН отмечал, что благодаря запуску первой в России образовательной программы двух ведущих вузов «Продюсер музыкальной индустрии» в отрасли появятся хорошие молодые специалисты. А музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с НСН указывал, что первая в России образовательная программа двух дипломов от Вышки и Гнесинки является новым форматом в новых реалиях. Также он рассказал, что продюсеры сегодня должны обладать смекалкой, чутьем и интуицией.
Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов при этом отмечал, что партнерство двух университетов откроет перед выпускниками программы новые возможности на рынке труда. В свою очередь ректор РАМ имени Гнесиных Александр Рыжинский подчеркивал, что сотрудничество вузов станет значимым шагом в развитии креативных индустрий в России, предоставив студентам уникальные возможности для профессионального роста и реализации творческих проектов.
Разработчиками образовательной программы «Продюсер в музыкальной индустрии» стали представители профессорско-преподавательского состава факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ и кафедры продюсерства исполнительских искусств РАМ имени Гнесиных, передает «Радиоточка НСН».
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