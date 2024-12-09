«Практика и еще раз практика!»: Музиндустрия поддержала запуск новой продюсерской программы Вышки и Гнесинки
Продюсеры и промоутеры в эфире НСН подержали запуск совместной магистратуры двух ведущих вузов страны. И дали свои рекомендации новой образовательной программе...
Благодаря запуску первой в России образовательной программы двух ведущих вузов «Продюсер музыкальной индустрии» в отрасли появятся хорошие молодые специалисты, заявил советник президента компании «Артлайф», заслуженный работник культуры РФ Владимир Зубицкий в интервью НСН.
Сегодня Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Российская академия музыки имени Гнесиных объявили о запуске совместной образовательной программы для музыкальной индустрии. В 2025-2026 годах в России впервые начнется обучение в сетевой магистратуре «Продюсер музыкальной индустрии». По завершении обучения выпускники получат два диплома с квалификациями «магистр» НИУ ВШЭ и РАМ им. Гнесиных. Известный российский промоутер Зубицкий поприветствовал новую программу.
«Это хороший проект! Появятся новые специалисты, достаточно молодые. Такого профессионального направления, по сути дела, в России до сих пор не было. Люди становились продюсерами из практики, когда человек начинал заниматься этим на свой страх и риск, сам всему учился, все мы прошли этим путем, и я вам скажу, он не всегда был легок этот путь. Поэтому будущим молодым продюсерам и промоутерам, тем кто хочет заниматься творчеством как бизнесом, безусловно повезло. Но, конечно же, многое зависит от того, кто будет преподавать, должны быть опытные преподаватели-практики из индустрии. Я только приветствую этот проект Вышки и Гнесинки», - заявил Владимир Зубицкий.
В свою очередь глава корпорации PMI, промоутер Евгений Финкельштейн в беседе с НСН подтвердил, что музыкальные продюсеры сегодня востребованы в России, т.к. индустрия активно развивается:
«Продюсером хочет стать каждый, это, все-таки, востребованная должность. Но, вы знаете, важно, кто будет учить, ведь это такая специальность, куда каждый приходит по-своему, часто, набивая шишки. Поэтому я с удовольствием послежу за этой программой, ведь я работодатель и у меня работает в компании очень большое количество людей. Но мне не хватает тех, кто может непосредственно заниматься музыкальным контентом: искать, приводить, анализировать и так далее. Таких людей на рынке, действительно, не хватает. Но мало хотеть быть промоутером, тут важна практика, важно пройти огонь и воду, набить шишки, и только практика под руководством больших промоутерских компаний и продюсерских центров может помочь в этом»», - сказал Финкельштейн.
Известный промоутер уверен, что новая магистерская программа станет успешной, если будет привлекать индустриальных партнеров.
«Скажу без ложной скромности, что практически весь шоу-бизнес либо работал у меня, либо работает у меня. Поэтому, возвращаясь к новой продюсерской программе, соглашусь, что этому нужно учиться, но должна быть очень сильная практика, все будет зависеть от того, к кому люди попадут на практику. Но таких профессионалов, которые могут чему-то научить, честно говоря, на рынке немного. Я знаю, что на эту программу будут привлекать спецов из шоу-бизнеса, и здесь важен бэдграунд тех людей, которые что-то могут дать… В этом бизнесе всегда были важны знакомства и способность раскрутить свой проект, а это могут дать только успешные люди из индустрии. Поэтому практика, практика, еще раз практика», - добавил собеседник НСН.
Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов ранее отметил, что партнерство двух университетов откроет перед выпускниками программы новые возможности на рынке труда. В свою очередь ректор РАМ имени Гнесиных Александр Рыжинский подчеркнул, что сотрудничество вузов станет значимым шагом в развитии креативных индустрий в России, предоставив студентам уникальные возможности для профессионального роста и реализации творческих проектов.
Разработчиками образовательной программы стали представители профессорско-преподавательского состава факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ и кафедры продюсерства исполнительских искусств РАМ им. Гнесиных. Академический руководитель программы – Сергей Горбачев (академик РАР, вице-президент «Мультимедиа Холдинга»). Проектный руководитель программы – Олег Иванов (заведующий кафедрой продюсерства исполнительских искусств РАМ им. Гнесиных), передает «Радиоточка НСН».
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