Она также напомнила, что великий русский поэт Александр Пушкин ругался матом и активно использовал его в своих произведениях.

«Мне кажется, что пометки "explicit" более чем достаточно. Люди, которые умеют читать, прочитают мат и на заборе. Артисты не являются носителями и чумными распространителями мата. Пушкин тоже ругался матом и достаточно активно использовал его в своих произведениях. Будет у нас тогда не язык Пушкина, а какой-то язык школьников и пионеров. Это какое-то заблуждение уровня «Незнайка в солнечном городе», — заключила Бойчевски.

В текущем году заметно усилился государственный контроль над Интернет‑пространством и творческой деятельностью. Тенденция к расширению цензурных ограничений в публичной сфере становится все очевиднее. Иллюстрацией этого служит летний законопроект о запрете нецензурной лексики в интернете — в случае его принятия нормы будут действовать на всех цифровых платформах и в соцсетях.



Следом за этой инициативой председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина выступила с предложением запретить композиции группы «Сектор Газа», содержащие нецензурные выражения.

Ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в пресс-центре НСН заявил, что мат является неотъемлемой частью русского языка.

