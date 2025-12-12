Блокировку мата при наличии маркировки назвали позицией Незнайки
Музыка с матом всегда маркировалась знаком «explicit», а современные стриминги не дают детям доступ к такому контенту, сказала НСН Надежда Бойчевски.
Запрещать мат в музыке бессмысленно, ведь маркировка нецензурного контента уже существует, а инициативы ради инициатив выглядят как заблуждение уровня «Незнайка в солнечном городе», сказала НСН генеральный директор «МТС Лейбл» Надежда Бойчевски.
Член комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в пресс-центре НСН призвал российских артистов отказаться от использования в своих песнях мата, пригрозив штрафами и блокировкой контента. Бойчевски отметила, что мат в музыке маркировался испокон веков.
«Мата не становится ни больше, ни меньше. Он не становится более художественным или изобретательным. Безусловно, больше всего мат присущ жанру "рэп". Так исторически сложилось, это особенность этого жанра. Но не надо думать, что в других жанрах, например, в роке или в поп-музыке, он не используется совсем. Хотя, безусловно, процент его меньше ввиду специфики жанра. Стоит отметить, что мат первым начал помечаться на площадках. Табличка "explicit" — ненормативная лексика — норма для пометки контента, который необходимо цензурировать. И это одна из первых пометок, которая появилась в музыке. Сначала это было на пластинках, CD и кассетах, и потом уже перекочевало на стриминге. Мат помечается всегда. Это делается для того, чтобы подобные треки не попадались, например, детям. Потому что при функции "родительский контроль" треки, на которых есть указание "explicit", сразу попадают в категории 16+ или 18+. Соответственно, такие треки просто не попадаются молодому поколению», — сказала собеседница НСН.
По ее словам, мат встречается как и в фольклорных произведениях, так и в творчестве известных групп, на которых выросли целые поколения.
«Я считаю, что любая подобная законотворческая инициатива выводит сегмент в теневой рынок. Это не значит, что артисты вдруг резко перестанут материться и заливать свои треки на стриминги. Кто-то, конечно, начнет изобретать эзопов язык и заменять какие-то треки, кто-то начнет их блюрить. Но из песни слов не выкинешь. Есть огромное количество и фольклорных произведений с матом, и частушек, и групп, которые нам известны не 10 и не 20 лет — «Красная плесень», «Сектор Газа», группа «Ленинград», которая на мате сделала себе карьеру. Я не могу сказать, что это как-то кому-то повредило или изменило что-то критическим образом в мироздании», — отметила глава «МТС Лейбла».
Она также напомнила, что великий русский поэт Александр Пушкин ругался матом и активно использовал его в своих произведениях.
«Мне кажется, что пометки "explicit" более чем достаточно. Люди, которые умеют читать, прочитают мат и на заборе. Артисты не являются носителями и чумными распространителями мата. Пушкин тоже ругался матом и достаточно активно использовал его в своих произведениях. Будет у нас тогда не язык Пушкина, а какой-то язык школьников и пионеров. Это какое-то заблуждение уровня «Незнайка в солнечном городе», — заключила Бойчевски.
В текущем году заметно усилился государственный контроль над Интернет‑пространством и творческой деятельностью. Тенденция к расширению цензурных ограничений в публичной сфере становится все очевиднее. Иллюстрацией этого служит летний законопроект о запрете нецензурной лексики в интернете — в случае его принятия нормы будут действовать на всех цифровых платформах и в соцсетях.
Следом за этой инициативой председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина выступила с предложением запретить композиции группы «Сектор Газа», содержащие нецензурные выражения.
Ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в пресс-центре НСН заявил, что мат является неотъемлемой частью русского языка.
