Свыше 20 грузовых вагонов сошли с путей в Кировской области

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

Как уточнили в телеграм-канале правительства Кировской области, поезд перевозил зерно.

На место происшествия оперативно направлены восстановительные поезда. Движение по перегону полностью приостановлено. В связи с этим ожидаются задержки пассажирских поездов на данном направлении.

Для координации работ по ликвидации последствий создан оперативный штаб. Причины схода вагонов в настоящее время устанавливаются.

В прошлом году в Саратовской области семь грузовых вагонов сошли с путей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».