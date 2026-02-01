Свыше 20 грузовых вагонов сошли с путей в Кировской области
21 вагон грузового поезда сошел с путей на перегоне Оричи - Шалегово Горьковской железной дороги в Кировской области. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.
По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.
Как уточнили в телеграм-канале правительства Кировской области, поезд перевозил зерно.
На место происшествия оперативно направлены восстановительные поезда. Движение по перегону полностью приостановлено. В связи с этим ожидаются задержки пассажирских поездов на данном направлении.
Для координации работ по ликвидации последствий создан оперативный штаб. Причины схода вагонов в настоящее время устанавливаются.
В прошлом году в Саратовской области семь грузовых вагонов сошли с путей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
