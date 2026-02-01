Бразилец Лопес сломал обе ноги в бою с Волкановски на турнире UFC

По словам Хауса, после боя Лопес оказался не на вечеринке, а в отделении неотложной помощи. Представитель бойца отметил, что, судя по всему, у Диего переломы обеих стоп, однако подробности повреждений на момент публикации не раскрывались.

Поединок прошёл в ночь на 1 февраля в Сиднее. Волкановски уверенно победил единогласным решением судей (49-46, 49-46, 50-45), сохранив титул чемпиона UFC в полулёгком весе. Во время поединка, по наблюдениям, бразилец заметно хромал после одного из ударов ногой в концовке схватки.

Несмотря на поражение и травму, Лопес сохраняет позитивный настрой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».