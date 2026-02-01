Президент Сербии: США нанесут удар по Ирану в течение 48 часов

В эфире телеканала Pink он отметил, что нынешние условия непростые, и подчеркнул приверженность Сербии сохранению мира.

Ранее, 26 января, президент США Дональд Трамп сообщил, что "огромная армада" направляется к Ирану. Он выразил надежду на то, что Тегеран сядет за стол переговоров и заключит справедливую сделку, подразумевающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил об ударах по ядерным объектам Ирана в июне 2025 года, предупредив, что следующая атака будет еще хуже, и призвал не допустить этого.

В ночь на 22 июня 2025 года США атаковали три иранских ядерных объекта в Исфахане, Натанзе и Фордо и уничтожили объекты по обогащению урана, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

