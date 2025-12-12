«Те музыканты, которые используют ненормативную лексику в своих песнях, должны поучиться хорошим манерам, может быть, получить более хорошее образование, чем у них есть, перемонтировать или переписать тексты песен, используя нормальный русский язык или любые другие языки. Пожалуйста, используйте любые языки, но откажитесь от матерных выражений. Хочу всем творческим людям пожелать успеха, здоровья, процветания, полных залов восторженных фанатов. Не надо использовать мат, иначе придется платить штрафы. Любой матерный контент артистов на онлайн-площадках будет заблокирован», — сказал собеседник НСН.

В текущем году заметно усилился государственный контроль над Интернет‑пространством и творческой деятельностью. Тенденция к расширению цензурных ограничений в публичной сфере становится все очевиднее. Иллюстрацией этого служит летний законопроект о запрете нецензурной лексики в интернете — в случае его принятия нормы будут действовать на всех цифровых платформах и в соцсетях.



Следом за этой инициативой председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина выступила с предложением запретить композиции группы «Сектор Газа», содержащие нецензурные выражения.

Ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в пресс-центре НСН заявил, что мат является неотъемлемой частью русского языка.

