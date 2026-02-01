Шойгу: Путин и Си Цзиньпин ведут активный и регулярный диалог

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу по итогам переговоров с министром иностранных дел КНР Ван И в Пекине заявил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ведут активный и регулярный диалог.

Путин назвал Си Цзиньпина надежным другом и стабильным союзником России

По словам Шойгу, такое общение продолжится и в 2026 году на регулярной основе.

Шойгу прибыл в Пекин 1 февраля для проведения консультаций с Ван И. Переговоры, как отметил секретарь Совбеза, оказались весьма насыщенными и содержательными. В частности, стороны обсудили развитие ситуации в различных регионах мира, затрагивающей интересы как Москвы, так и Пекина.

Ранее Путин назвал Си Цзиньпина надежным другом и стабильным союзником России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:Си ЦзиньпинПутинСергей ШойгуКитайРоссия

