Шойгу: Путин и Си Цзиньпин ведут активный и регулярный диалог
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу по итогам переговоров с министром иностранных дел КНР Ван И в Пекине заявил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ведут активный и регулярный диалог.
По словам Шойгу, такое общение продолжится и в 2026 году на регулярной основе.
Шойгу прибыл в Пекин 1 февраля для проведения консультаций с Ван И. Переговоры, как отметил секретарь Совбеза, оказались весьма насыщенными и содержательными. В частности, стороны обсудили развитие ситуации в различных регионах мира, затрагивающей интересы как Москвы, так и Пекина.
Ранее Путин назвал Си Цзиньпина надежным другом и стабильным союзником России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
