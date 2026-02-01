Польский велотурист скончался в отеле в Якутии
Польский турист Адам Борейко, который планировал преодолеть на велосипеде маршрут от Якутска до Оймякона обнаружен мертвым в номере гостиницы якутского поселка Хандыга. Об этом сообщает служба спасения Республики Саха (Якутия) в своем Telegram-канале.
По данным экстренных служб, Адам Борейко зарегистрировался в службе спасения 24 января. 25 января он выдвинулся в путь Якутска и рассчитывал достичь Оймякона 18 февраля. 31 января путешественник остановился на ночлег в гостинице в Хандыге и лег спать, но утром не проснулся. Его обнаружили без признаков жизни.
Известно, что Борейко - опытный экстремальный путешественник. В 2023 году он успешно пересек Сахару и горы Высокого Атласа в Марокко, а в 2024 году проехал всю Индию с юга на север до Гималаев. В России он намеревался испытать себя в экстремально холодных условиях.
Летом 2025 года на Всемирных играх в Китае в ходе прохождения дистанции по спортивному ориентированию умер итальянский спортсмен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
