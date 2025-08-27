«Ругаться не приходится»: Вассерман измерил силу мата
Мат допустим, если он связан с эмоциями, но постоянно ругаться не стоит, сказал в эфире НСН Анатолий Вассерман.
Крепкие выражения могут вызвать эмоциональный подъем, однако «разговаривают» матом безграмотные люди, заявил в интервью НСН депутат Госдумы и интеллектуал Анатолий Вассерман.
Ранее ученые выяснили, что ругательства временно повышают физическую силу и активируют мотивационные системы мозга. У матерившихся участников соответствующего эксперимента сила хвата увеличивалась на 1,4 кг, появлялось желание действовать и эмоциональный подъем, отмечает журнал Quarterly Journal of Experimental Psychology (QJEP). Вассерман подтвердил бодрящий эффект нецензурных слов, заверив при этом, что сам не ругается.
«Мат - это инструмент выражения особо сильных эмоций. Инструмент не единственный, но достаточно эффективный. Если вы даже искусственно вызываете в себе эмоции таким способом, это усиливает активность организма, обычно сопутствующую этим эмоциям. Мне же самому ругаться матом не приходится. Я просто не сталкиваюсь с обстоятельствами, при которых без этого невозможно обойтись», - пояснил знаток.
При этом Вассерман отметил, что мат мату рознь.
«Я спокойно отношусь к крепким выражениям. Единственное, матом нежелательно разговаривать. Употреблять его есть смысл именно для выражения очень серьезных эмоций, а не от того, что иначе говорить не умеешь. А у нас, к сожалению, такое тоже довольно часто наблюдается. Я считаю, что это просто неграмотность. Человек, разговаривающий таким образом, чаще всего просто не умеет говорить серьезно», - заключил собеседник НСН.
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров ранее защитил на пресс-конференции НСН мат от депутатов. По его мнению, мат был, есть и будет неотъемлемой частью русского языка, а запрещать слова - это самое глупое, чем можно заниматься.
