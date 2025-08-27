Крепкие выражения могут вызвать эмоциональный подъем, однако «разговаривают» матом безграмотные люди, заявил в интервью НСН депутат Госдумы и интеллектуал Анатолий Вассерман.

Ранее ученые выяснили, что ругательства временно повышают физическую силу и активируют мотивационные системы мозга. У матерившихся участников соответствующего эксперимента сила хвата увеличивалась на 1,4 кг, появлялось желание действовать и эмоциональный подъем, отмечает журнал Quarterly Journal of Experimental Psychology (QJEP). Вассерман подтвердил бодрящий эффект нецензурных слов, заверив при этом, что сам не ругается.