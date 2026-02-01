СК: В Санкт-Петербурге третий день ищут пропавшего девятилетнего ребенка

По данным СК, мальчик ушёл из дома на Красносельском шоссе около 14:00, сообщил родителям, что пойдёт кататься на горку, и не вернулся. В поисках задействованы сотрудники полиции, следователи и более 200 волонтёров отряда «Лиза Алерт».

Следователи проверяют все возможные версии произошедшего и изучают записи с камер видеонаблюдения для восстановления маршрута ребёнка.

Отмечается, что волонтёры «Лиза Алерт» завершили активный этап поисков и по согласованию со следствием и перешли в информационный режим - распространяют ориентировки, собирают и анализируют поступающие сведения, выполняют точечные задания.

