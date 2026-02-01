СК: В Санкт-Петербурге третий день ищут пропавшего девятилетнего ребенка
В Санкт-Петербурге третий день продолжаются поиски 9-летнего Павла Тифитулина, который пропал 30 января после ухода из дома в Красносельском районе.
По данным СК, мальчик ушёл из дома на Красносельском шоссе около 14:00, сообщил родителям, что пойдёт кататься на горку, и не вернулся. В поисках задействованы сотрудники полиции, следователи и более 200 волонтёров отряда «Лиза Алерт».
Следователи проверяют все возможные версии произошедшего и изучают записи с камер видеонаблюдения для восстановления маршрута ребёнка.
Отмечается, что волонтёры «Лиза Алерт» завершили активный этап поисков и по согласованию со следствием и перешли в информационный режим - распространяют ориентировки, собирают и анализируют поступающие сведения, выполняют точечные задания.
В прошлом году двухлетний мальчик ушел из дома и получил травму из-за поезда в городе Суровикино Волгоградской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
СК: В Санкт-Петербурге третий день ищут пропавшего девятилетнего ребенка
