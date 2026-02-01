Оспа обезьян подтвердилась у пациента, доставленного в больницу в Домодедово
В Домодедовской больнице Подмосковья подтвердился диагноз оспы обезьян у госпитализированного пациента. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.
Состояние больного оценивается как удовлетворительное, ему назначено симптоматическое лечение.
Накануне в больницу поступил пациент с подозрением на оспу обезьян и катаральными явлениями. Медики провели необходимые диагностические исследования, по итогам которых диагноз был официально подтверждён.
Роспотребнадзор по Московской области проводит эпидемиологическое расследование для установления обстоятельств заражения и возможных контактов.
Ранее в Индии произошла вспышка смертельного вируса Нипах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Оспа обезьян подтвердилась у пациента, доставленного в больницу в Домодедово
- СК: В Санкт-Петербурге третий день ищут пропавшего девятилетнего ребенка
- МО РФ: Средства ПВО за день уничтожили 38 украинских БПЛА
- Шойгу: Путин и Си Цзиньпин ведут активный и регулярный диалог
- Двух россиян арестовали в Таиланде по делу о расправе над соотечественником
- Свыше 20 грузовых вагонов сошли с путей в Кировской области
- Бразилец Лопес сломал обе ноги в бою с Волкановски на турнире UFC
- СМИ: Новый раунд переговоров России, Украины и США в Абу-Даби перенесли
- Польский велотурист скончался в отеле в Якутии
- Президент Сербии: США нанесут удар по Ирану в течение 48 часов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru