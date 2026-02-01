Оспа обезьян подтвердилась у пациента, доставленного в больницу в Домодедово

В Домодедовской больнице Подмосковья подтвердился диагноз оспы обезьян у госпитализированного пациента. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Состояние больного оценивается как удовлетворительное, ему назначено симптоматическое лечение.

Накануне в больницу поступил пациент с подозрением на оспу обезьян и катаральными явлениями. Медики провели необходимые диагностические исследования, по итогам которых диагноз был официально подтверждён.

Роспотребнадзор по Московской области проводит эпидемиологическое расследование для установления обстоятельств заражения и возможных контактов.

ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
