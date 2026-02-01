Оспа обезьян подтвердилась у пациента, доставленного в больницу в Домодедово

Состояние больного оценивается как удовлетворительное, ему назначено симптоматическое лечение.

Накануне в больницу поступил пациент с подозрением на оспу обезьян и катаральными явлениями. Медики провели необходимые диагностические исследования, по итогам которых диагноз был официально подтверждён.

Роспотребнадзор по Московской области проводит эпидемиологическое расследование для установления обстоятельств заражения и возможных контактов.

Ранее в Индии произошла вспышка смертельного вируса Нипах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».