Лейбл «Студия Союз»: «Чистые» версии песен слушают меньше
После запрета пропаганды запрещенных веществ в текстах песен стриминги зафиксировали падение прослушиваний, сказала в пресс-центре НСН Елизавета Фомичева.
Если в России примут законопроект о блокировке песен с матом, то это пошатнет креативную индустрию страны, сказала в пресс-центре НСН руководитель отдела по работе с партнерами лейбла «Студия Союз» Елизавета Фомичева.
«Когда мы столкнулись с принятым законом о пропаганде запрещенных веществ, шестеренки закрутились. Пришлось артистов и прямых правообладателей просить присылать «чистые версии» песен. «Чистые версии» — песни без мата, упоминания запрещенных веществ и так далее. В стримингах произошло падение. Мы понимаем, что и доходность музыки тоже падает. Это связано со всеми музыкальными лейблами и издательствами вне зависимости от того, что это за музыка, чья она и когда было выпущена. Музыка является частью экономики в креативных индустриях. Если все же этого законопроект примут, то артисты, правообладатели и государство потеряют деньги. Артисты лишатся роялти, а государство — налогов. Я думаю, что это может пошатнуть креативную индустрию России. Люди приходят на платформы за тем, что им интересно. Спрос рождает предложение. Прикрыть небольшую проблему с матом — не равно решить проблему. Точно так же с запрещенными веществами», — сказала собеседница НСН.
В текущем году надзор со стороны властей за интернет‑пространством и деятелями искусства заметно усилился. Тенденция к ужесточению цензуры в публичной сфере продолжает развиваться. Так, летом был внесен законопроект, предусматривающий запрет на использование нецензурной лексики в интернете.
На фоне этой инициативы председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина выступила с предложением запретить песни рок‑группы «Сектор Газа», содержащие нецензурные выражения. Основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, в свою очередь, в беседе со спецкором НСН заявил о необходимости «очищения» российской медиасреды от поверхностного контента.
