МО РФ: Средства ПВО за день уничтожили 38 украинских БПЛА
1 февраля 202619:26
Российские средства ПВО в период с 8:00 до 18:00 мск 1 февраля уничтожили 38 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что наибольшее количество БПЛА было сбито над Белгородской областью - 27 дронов.
Еще шесть БПЛА были сбиты над Краснодарским краем, по два беспилотника - над Курской областью и акваторией Азовского моря и один - над Брянской областью.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 1 февраля российские силы ПВО сбили 21 дрон ВСУ над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
