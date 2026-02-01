МО РФ: Средства ПВО за день уничтожили 38 украинских БПЛА

Российские средства ПВО в период с 8:00 до 18:00 мск 1 февраля уничтожили 38 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

МО: За ночь ПВО сбили 21 дрон ВСУ

В ведомстве уточнили, что наибольшее количество БПЛА было сбито над Белгородской областью - 27 дронов.

Еще шесть БПЛА были сбиты над Краснодарским краем, по два беспилотника - над Курской областью и акваторией Азовского моря и один - над Брянской областью.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 1 февраля российские силы ПВО сбили 21 дрон ВСУ над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

