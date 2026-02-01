СМИ: Новый раунд переговоров России, Украины и США в Абу-Даби перенесли
Трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине между представителями России, США и Украины в Абу-Даби перенесены на несколько дней. Об этом сообщает газета The New York Times.
По данным издания, второй раунд переговоров, который ожидался 1 февраля, был отложен после встречи представителей России и США, состоявшейся накануне во Флориде. Причины переноса остаются неясными.
Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий раунд переговоров в Абу-Даби запланирован на 4 и 5 февраля.
Ранее, 31 января, во Флориде специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел встречу с американской делегацией. По его словам, обсуждались вопросы украинского урегулирования, а также перспективы экономического сотрудничества между Россией и США. Американский спецпосланник Стив Уиткофф охарактеризовал переговоры как продуктивные и конструктивные.
Первый раунд трехсторонних консультаций прошел в Абу-Даби 23–24 января и был оценен сторонами как конструктивный, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
