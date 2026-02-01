Двух россиян арестовали в Таиланде по делу о расправе над соотечественником
В Таиланде полиция арестовала двух россиян по подозрению в убийстве соотечественника - 30-летнего Михаила Емельянова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Задержанными оказались 35-летний Ярослав Демидов и 38-летний Дмитрий Маскалев. Именно с ними Емельянов встречался в Бангкоке 7 января 2026 года — после этой встречи мужчина бесследно исчез.
Подозреваемых обнаружили почти через месяц в одной из гостиниц столицы Таиланда. Ключевую роль в их поимке сыграли записи с камер видеонаблюдения в районе, где были закопаны останки жертвы.
По данным следствия, Демидов и Маскалев привлекли двух местных жителей, которые имитировали поиски пропавшего, чтобы отвлечь внимание. Россиянам предъявлены обвинения в убийстве, сокрытии тела и вымогательстве выкупа у родственников жертвы.
Михаил Емельянов переехал в Таиланд несколько лет назад и вместе с партнёром вёл бизнес по продаже каннабиса. По словам его матери, у мужчины были серьёзные разногласия с компаньоном, он опасался за свою жизнь и перед встречей в Бангкоке попросил близких объявить его в розыск, если он не выйдет на связь в течение двух часов. Несмотря на предупреждение, связь прервалась, а спустя почти месяц были обнаружены его останки. Расследование продолжается, полиция проверяет возможные мотивы, связанные с долгами и наркобизнесом.
Ранее в Таиланде турист из России умер во время прогулки в гористой местности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
