Двух россиян арестовали в Таиланде по делу о расправе над соотечественником

Задержанными оказались 35-летний Ярослав Демидов и 38-летний Дмитрий Маскалев. Именно с ними Емельянов встречался в Бангкоке 7 января 2026 года — после этой встречи мужчина бесследно исчез.

Подозреваемых обнаружили почти через месяц в одной из гостиниц столицы Таиланда. Ключевую роль в их поимке сыграли записи с камер видеонаблюдения в районе, где были закопаны останки жертвы.

По данным следствия, Демидов и Маскалев привлекли двух местных жителей, которые имитировали поиски пропавшего, чтобы отвлечь внимание. Россиянам предъявлены обвинения в убийстве, сокрытии тела и вымогательстве выкупа у родственников жертвы.

Михаил Емельянов переехал в Таиланд несколько лет назад и вместе с партнёром вёл бизнес по продаже каннабиса. По словам его матери, у мужчины были серьёзные разногласия с компаньоном, он опасался за свою жизнь и перед встречей в Бангкоке попросил близких объявить его в розыск, если он не выйдет на связь в течение двух часов. Несмотря на предупреждение, связь прервалась, а спустя почти месяц были обнаружены его останки. Расследование продолжается, полиция проверяет возможные мотивы, связанные с долгами и наркобизнесом.

