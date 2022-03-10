«Прощай, элита!»: Возвратятся ли звезды шоу-бизнеса, покинувшие Россию

ОТ ДУДЯ ДО ПУГАЧЕВОЙ

Еще одним резонансным событием стал возможный отъезд из России Аллы Пугачевой и Максима Галкина, слухи о котором появились все в том же Telegram.

Сообщалось, что Пугачеву вместе с детьми Гарри и Лизой заметили в аэропорту Внуково. СМИ предположили, что она могла улететь в Израиль или США, где сейчас живет ее дочь Кристина Орбакайте.

Галкин ранее высказывался против военной операции на Украине.

На возможный отъезд звездной пары отреагировал создатель группы «Ласковый май» Андрей Разин, который признался, что возглавляемое им молодежное движение готово рассмотреть предложение Галкина о продаже его загородного замка в деревне Грязь. Разин пообещал поселить там детей-сирот, которые занимаются IT-технологиями и социальными сетями.

Со своей стороны, музыкальный критик Сергей Соседов признался, что «выгнал бы оттуда Пугачеву и Галкина и пристроил несчастных и обездоленных детей».

«Такой огромный замок двум людям не нужен. В стране много проблем. Это непозволительно и неприлично иметь такой замок», - уверен Соседов.

Пугачева 10 марта наконец впервые отреагировала на слухи. Она опубликовала в Instagram видео, в котором прокомментировала высказывания протоиерея Андрея Ткачева: «Пугачева навсегда покинула Россию. Господи, как я этого ждал».

«Рано радуешься, Андрюша. Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией. Вернусь — разберемся. Схожу в церковь твою, помолюсь за тебя, богохульник», - пообещала примадонна.

По данным СМИ, Рената Литвинова и Земфира сейчас находятся в Париже. Правда, это может быть связано с презентацией в столице Франции нового бренда друга Литвиновой Демны Гвасалии.

Чулпан Хаматову, выступавшую против спецоперации на Украине, СМИ отправили в Латвию, где у нее есть недвижимость. Последний пост в Instagram актрисы датирован 26 февраля. Там содержится призыв к прекращению огня за подписью руководителей ряда благотворительных организаций.

Последний пост в Instagram телеведущего Ивана Урганта датирован 24 февраля, и он тоже был антивоенным. Артист также выступал против военных действий на Украине, после начала которых на Первом канале перестала выходить его программа «Вечерний Ургант». Некоторые СМИ считают, что Ургант также покинул Россию

Белорусские СМИ пишут, что блогер Юрий Дудь, YouTube-канал которого «вДудь» признали в этой стране экстремистскими, сейчас находится в Испании.

Ведущий программы «Модный приговор» и историк моды Александр Васильев, имеющий двойное гражданство России и Франции, уехал в свой дом в Париже. СМИ поспешили сообщить о закрытии его программы, однако Васильев опроверг эту информацию.

«Дорогие друзья и поклонники программы «Модный приговор»! Ежедневно в социальных сетях я получал десятки сообщений с одним-единственным вопросом: «Вернётся ли в эфир любимая телепередача?». Отвечаю: «Вернётся!». Мои комментарии по поводу проекта были неверно истолкованы представителями СМИ», - написал он в Instagram 9 марта.

В этот же день историк моды сообщил, что ждет москвичей и гостей столицы 10 марта вечером в гостинице «Савой» на Лубянке на лекции «Иконы стиля и моды второй половины ХХ - начала XXI века».

По данным СМИ, певец Валерий Леонтьев якобы улетел в Майами, журналист Алексей Пивоваров – в ОАЭ, телеведущий Дмитрий Дибров – на Мальдивы, а 82-летний актер Эммануил Виторган – в Латвию.

Ранее с заявлениями против военной спецоперации РФ также выступали Валерий Меладзе, Юрий Шевчук, Оксимирон, Настя Ивлеева, Анна Седокова, Михаил Шац, Яна Рудковская и Светлана Лобода.