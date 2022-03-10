«Прощай, элита!»: Возвратятся ли звезды шоу-бизнеса, покинувшие Россию
Пугачева говорит, что отпуск и лечение не считаются эмиграцией, Собчак восторгается постами Богомолова, а Шнур поет о россиянах, ставших за рубежом «людьми второго сорта».
Многие звезды шоу-бизнеса и артисты на фоне спецоперации на Украине покидают Россию.
СМИ гадают, эмиграция это или временный отъезд, политики спорят, запрещать ли им въезд в страну, а кое-кто уже положил глаз на опустевшие замки селебрити.
ШНУР, СОБЧАК И БОГОМОЛОВ: «Я ЛЕЧУ, А НЕ УЛЕТАЮ»
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выступил в противовес уехавшим, выпуская клипы о «прощании с элитой» и «самоотстранившись» с поста генерального продюсера телеканала RTVI из-за «неизбежного конфликта» с его аудиторией.
4 марта группа «Ленинград» выпустила клип на песню «Прощай, элита», в которой говорится о том, что «творческий и креативный люд», опасаясь за судьбу вилл и счетов, превратившихся в пыль, с криками «за мир» уезжает за кордон.
«Понятно всем, что это отпуск, ну а мыслями ты здесь, с народом», - пел Шнур, намекая на отъезд из России телеведущей Ксении Собчак.
Собчак, ставшей «первой ласточкой» в волне отъездов, пришлось 2 марта опровергать сообщения СМИ о ее возможной эмиграции и объяснять причины отъезда в Турцию.
«Я лечу, а не улетаю. Сейчас у ребенка каникулы в школе и мы летим в отпуск, давно запланированный (…) Я русская, я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств, «тупичков» и яхт. Муж в Москве - приходите завтра на его «Дядю Леву», он там играет. Репетирует и готовит театр к открытию. Мы не можем никак повлиять на то, что происходит, мы можем только работать. И не истерить. Так что вот такие новости, никакого незапланированного отъезда, все ок», - написала тогда Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».
Позже в Telegram появилась информация, что Собчак вместе с мужем, театральным режиссером Константином Богомоловым якобы заметили в израильском аэропорту Бен-Гурион. Однако Богомолов 8 марта опубликовал в Instagram видео, помеченное геолокацией «дворец на Яузе», в котором сказал, что «на фоне участившихся слухов о чьей-то эмиграции» спешит сообщить, что в этот день сыграет в спектакле «Бесы».
«Обожаю. Бред конечно комментировать всегда как-то странно, но только у тебя получается это так едко и весело», - прокомментировала этот пост Собчак.
ОТ ДУДЯ ДО ПУГАЧЕВОЙ
Еще одним резонансным событием стал возможный отъезд из России Аллы Пугачевой и Максима Галкина, слухи о котором появились все в том же Telegram.
Сообщалось, что Пугачеву вместе с детьми Гарри и Лизой заметили в аэропорту Внуково. СМИ предположили, что она могла улететь в Израиль или США, где сейчас живет ее дочь Кристина Орбакайте.
Галкин ранее высказывался против военной операции на Украине.
На возможный отъезд звездной пары отреагировал создатель группы «Ласковый май» Андрей Разин, который признался, что возглавляемое им молодежное движение готово рассмотреть предложение Галкина о продаже его загородного замка в деревне Грязь. Разин пообещал поселить там детей-сирот, которые занимаются IT-технологиями и социальными сетями.
Со своей стороны, музыкальный критик Сергей Соседов признался, что «выгнал бы оттуда Пугачеву и Галкина и пристроил несчастных и обездоленных детей».
«Такой огромный замок двум людям не нужен. В стране много проблем. Это непозволительно и неприлично иметь такой замок», - уверен Соседов.
Пугачева 10 марта наконец впервые отреагировала на слухи. Она опубликовала в Instagram видео, в котором прокомментировала высказывания протоиерея Андрея Ткачева: «Пугачева навсегда покинула Россию. Господи, как я этого ждал».
«Рано радуешься, Андрюша. Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией. Вернусь — разберемся. Схожу в церковь твою, помолюсь за тебя, богохульник», - пообещала примадонна.
По данным СМИ, Рената Литвинова и Земфира сейчас находятся в Париже. Правда, это может быть связано с презентацией в столице Франции нового бренда друга Литвиновой Демны Гвасалии.
Чулпан Хаматову, выступавшую против спецоперации на Украине, СМИ отправили в Латвию, где у нее есть недвижимость. Последний пост в Instagram актрисы датирован 26 февраля. Там содержится призыв к прекращению огня за подписью руководителей ряда благотворительных организаций.
Последний пост в Instagram телеведущего Ивана Урганта датирован 24 февраля, и он тоже был антивоенным. Артист также выступал против военных действий на Украине, после начала которых на Первом канале перестала выходить его программа «Вечерний Ургант». Некоторые СМИ считают, что Ургант также покинул Россию
Белорусские СМИ пишут, что блогер Юрий Дудь, YouTube-канал которого «вДудь» признали в этой стране экстремистскими, сейчас находится в Испании.
Ведущий программы «Модный приговор» и историк моды Александр Васильев, имеющий двойное гражданство России и Франции, уехал в свой дом в Париже. СМИ поспешили сообщить о закрытии его программы, однако Васильев опроверг эту информацию.
«Дорогие друзья и поклонники программы «Модный приговор»! Ежедневно в социальных сетях я получал десятки сообщений с одним-единственным вопросом: «Вернётся ли в эфир любимая телепередача?». Отвечаю: «Вернётся!». Мои комментарии по поводу проекта были неверно истолкованы представителями СМИ», - написал он в Instagram 9 марта.
В этот же день историк моды сообщил, что ждет москвичей и гостей столицы 10 марта вечером в гостинице «Савой» на Лубянке на лекции «Иконы стиля и моды второй половины ХХ - начала XXI века».
По данным СМИ, певец Валерий Леонтьев якобы улетел в Майами, журналист Алексей Пивоваров – в ОАЭ, телеведущий Дмитрий Дибров – на Мальдивы, а 82-летний актер Эммануил Виторган – в Латвию.
Ранее с заявлениями против военной спецоперации РФ также выступали Валерий Меладзе, Юрий Шевчук, Оксимирон, Настя Ивлеева, Анна Седокова, Михаил Шац, Яна Рудковская и Светлана Лобода.
ВХОДА НЕТ
На фоне слухов об эмиграции знаменитостей, в Госдуме обсуждают, пускать ли их назад в Россию.
«Нужно запретить обратный въезд в страну всем, кто сбежал. В такое время всем нужно объединяться и созидать ради развития и укрепления России», — считает депутат Госдумы Султан Хамзаев.
Со своей стороны, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выступила против жесткого запрета на возвращение в страну творческой элиты.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что деятелям культуры, не поддерживающим спецоперацию на Украине, следует покинуть свои посты. Он привел им в пример дирижера Валерия Гергиева, которого уволили из Мюнхенской филармонии за неосуждение действий России.
Ну а Сергей Шнуров подытожил 10 марта новым клипом группы «Ленинград» под названием «Входа нет!»
В этой песне сравнивается положение русских за рубежом с отношением в евреям в Германии в 1940-м году.
«За режим ты или сильно против, да всем на***ть уже, ты просто сорт второй», - констатирует Шнур.
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