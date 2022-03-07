Чрезмерный патриотизм? В Госдуме спорят о наказании уехавших за границу россиян
Депутаты Госдумы спорят о наказании соотечественников, выехавших за рубеж после начала спецоперации на Украине. Депутат Елена Драпеко высказалась против радикальных мер.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснила, почему выступает против жесткого запрета на возвращение в страну российских деятелей культуры из-за границы.
Бизнесменам и актерам, которые покинули Россию после начала военной операции на Украине, следует запретить въезд в страну. С таким предложением выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев.
«Нужно запретить обратный въезд в страну всем, кто сбежал. В такое время всем нужно объединяться и созидать ради развития и укрепления России», — цитирует парламентария РИА Новости.
«Все сейчас пытаются проявить свой патриотизм. Не уверена, что такие меры, как закрытие въезда для выехавших за пределы страны, будут приняты. Насчет олигархов? Их и так уже финансово наказали. Только что опубликовано новое постановление правительства о списке недружественных стран и выплатам им в рублях. А про деятелей культуры? Ну, бог с ними. Если они не выступают против РФ и не нарушают российского законодательства, если не участвовали в несогласованных демонстрациях, пусть возвращаются. По разным причинам они могли уехать! Я не считаю, что надо такие радикальные меры принимать», - заявила политик.
Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» возмутился поведением украинских артистов, которые на фоне специальной военной операции оказались настроены агрессивно против своих коллег из России. Они не должны призывать к конфронтации, спецоперация закончится, а людям потом все равно придется смотреть друг другу в глаза, считает шоумен.
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