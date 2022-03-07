Чрезмерный патриотизм? В Госдуме спорят о наказании уехавших за границу россиян

Бизнесменам и актерам, которые покинули Россию после начала военной операции на Украине, следует запретить въезд в страну. С таким предложением выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

«Нужно запретить обратный въезд в страну всем, кто сбежал. В такое время всем нужно объединяться и созидать ради развития и укрепления России», — цитирует парламентария РИА Новости.