В Белоруссии материалы YouTube-канала «вДудь» признали экстремистскими
Материалы YouTube-канала «вДудь» признали в Белоруссии экстремистскими. Об этом сообщает Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики.
Отмечается, что соответствующее решение принял суд Центрального района Минска. Экстремистскими признали интервью с комиком Славой Комиссаренко, ролики-расследования о покинувших страну белорусах и медиа NEXTA (признано в республике экстремистским).
Правоохранительные органы предупредили об ответственности за хранение экстремистских материалов и подписку на запрещенные Telegram-каналы и чаты.
Между тем видеохостинг YouTube закрыл все возможности монетизации для российских пользователей. Ограничения касаются в том числе подписок Premium, Music Premium, спонсорства, пишет «Свободная пресса».
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