В Белоруссии материалы YouTube-канала «вДудь» признали экстремистскими

Отмечается, что соответствующее решение принял суд Центрального района Минска. Экстремистскими признали интервью с комиком Славой Комиссаренко, ролики-расследования о покинувших страну белорусах и медиа NEXTA (признано в республике экстремистским).

Правоохранительные органы предупредили об ответственности за хранение экстремистских материалов и подписку на запрещенные Telegram-каналы и чаты.

Между тем видеохостинг YouTube закрыл все возможности монетизации для российских пользователей. Ограничения касаются в том числе подписок Premium, Music Premium, спонсорства, пишет «Свободная пресса».

