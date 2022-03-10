В Белоруссии материалы YouTube-канала «вДудь» признали экстремистскими

Материалы YouTube-канала «вДудь» признали в Белоруссии экстремистскими. Об этом сообщает Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики.

Дудя проверят на иностранное финансирование

Отмечается, что соответствующее решение принял суд Центрального района Минска. Экстремистскими признали интервью с комиком Славой Комиссаренко, ролики-расследования о покинувших страну белорусах и медиа NEXTA (признано в республике экстремистским).

Правоохранительные органы предупредили об ответственности за хранение экстремистских материалов и подписку на запрещенные Telegram-каналы и чаты.

Между тем видеохостинг YouTube закрыл все возможности монетизации для российских пользователей. Ограничения касаются в том числе подписок Premium, Music Premium, спонсорства, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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