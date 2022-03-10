Сергей Шнуров временно ушёл с RTVI

По его словам, он временно «самоотстранился с поста», так как в связи с происходящим его мнение «во многом может не совпадать с редакционной политикой».

«Не желая каким-либо образом, даже косвенным, влиять на образ и информационную политику RTVI, я принял решение временно прекратить сотрудничество с каналом», — заключил Шнуров.

CEO RTVI Ольга Пивень, в свою очередь, не исключила конфликтов между взглядами аудитории и личной позицией музыканта, и поддержала его решение.

Ранее Сергей Шнуров записал новую песню, в которой высмеял введение в России Fan ID, сообщает RT.

