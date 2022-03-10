Сергей Шнуров временно ушёл с RTVI
Генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров объявил, что принял решение сфокусироваться на развитии собственных музыкальных проектов, сообщает пресс-служба телеканала.
По его словам, он временно «самоотстранился с поста», так как в связи с происходящим его мнение «во многом может не совпадать с редакционной политикой».
«Не желая каким-либо образом, даже косвенным, влиять на образ и информационную политику RTVI, я принял решение временно прекратить сотрудничество с каналом», — заключил Шнуров.
CEO RTVI Ольга Пивень, в свою очередь, не исключила конфликтов между взглядами аудитории и личной позицией музыканта, и поддержала его решение.
Ранее Сергей Шнуров записал новую песню, в которой высмеял введение в России Fan ID, сообщает RT.
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