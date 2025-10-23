Группа Ay Yola рассказала о вызовах на бис после выступления в Турции
Руслан Шайхитдинов рассказал НСН, что группа может вновь выступить в Турции, также у музыкантов продолжает российский концертный тур.
Группа Ay Yola продолжает давать концерты в рамках тура по городам России, но также музыканты открыты и к предложением выступить за рубежом, сообщил в разговоре с НСН участник коллектива Руслан Шайхитдинов.
В минувшие выходные группа Ay Yola впервые выступила в Турции. По словам Шайхитдинова, публика тепло приняла музыкантов и множество раз вызывала на бис.
«Турецкая публика – невероятная. Принимали тепло, жарко, по-турецки, хотя мы были на северо-востоке страны в городе Эрзурум. Днем там было до 12 градусов тепла. Город расположен в горах, так находится один из самых больших горнолыжных курортов. Ночью были минусовые температуры, но на концерте было очень жарко. После выступлений не отпускали, скандировали, вызывали на бис, и не раз. Это потрясающе. Очень хотим еще вернуться, для этого есть все предпосылки. Есть ряд предложений, ждем, не дождемся», - заявил он.
Собеседник НСН также добавил, что сейчас у группы продолжается тур по России.
«Нам нужно проехать российский тур. Сегодня выступление в Санкт-Петербурге, это пятый концерт в туре из 22 городов. Мы сфокусированы пока на российском туре. Хочу сказать, что в России публика невероятная. У нас прошел очень теплый концерт в Красноярске, горячий концерт в Омске, горячущий в Челябинске. Все даты есть на нашем сайте. Также там либретто, можно почитать переводы песен, узнать, о чем они», - отметил он.
Ранее группа Ay Yola представила свою версию композиции «Черная луна» группы «Агата Кристи». Песня создана специально для фильма «Август». Шайхитдинов в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, что музыканты записали композицию за две ночи, находясь в туре. Песню отличает смесь элетронного звучания и рока, также в ней можно услышать эстетику земли Башкортостана.
