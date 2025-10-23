В минувшие выходные группа Ay Yola впервые выступила в Турции. По словам Шайхитдинова, публика тепло приняла музыкантов и множество раз вызывала на бис.

«Турецкая публика – невероятная. Принимали тепло, жарко, по-турецки, хотя мы были на северо-востоке страны в городе Эрзурум. Днем там было до 12 градусов тепла. Город расположен в горах, так находится один из самых больших горнолыжных курортов. Ночью были минусовые температуры, но на концерте было очень жарко. После выступлений не отпускали, скандировали, вызывали на бис, и не раз. Это потрясающе. Очень хотим еще вернуться, для этого есть все предпосылки. Есть ряд предложений, ждем, не дождемся», - заявил он.