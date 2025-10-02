«Есть чистые жанры, которые требуют определенной музыкальной подготовленности. Так же, как классическая музыка в чистом виде по всему миру набирает не более 1% аудитории. В то время как кроссоверы, которые исполняются классическими музыкантами и оркестрами, набирают несколько десятков процентов потенциальной аудитории. Ровно так же и в системе координат фолк-музыки: чистый жанр достаточно сложен для восприятия молодого поколения, поэтому его современное прочтение артистами, такими как Пелагея, Куртукова, делают его доступным для молодежи. Там, где есть электронная подложка и биты, как у Куртуковой, там и аудитория больше, потому что это более понятное звучание для молодых людей. Те же Кадышева и Бабкина прекрасно популяризируют народную музыку, предлагая свои версии ее прочтения», - рассказала она.

При этом Бачурин отметил, что современное прочтение народной музыки может быть успешно и талантливо только тогда, когда за это дело берутся люди с профессиональной подготовкой и природным музыкальным даром.

«Чистый жанр - музыка, собранная в регионах, в деревнях имеет колоссальную ценность. Это исходный культурный код, и для массового музыкального продукта она крайне сложна. Эту народную музыку нужно собирать и сохранять, чтобы потом, вдохновляясь, предлагать ее более массовому зрителю. Ансамбль Покровского предлагает и свои стилистические обработки этого продукта. Если у артиста нет исходного образования, позволяющего на высоком художественном уровне сделать обработку материала, то продукт может быть спорным. К такой работе всегда должна быть приложена душа и профессионализм. В общем, то, что мы называем «искрой Божьей». Без нее нет смысла браться за переосмысление серьезного», - подытожил он.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил НСН, что возвращение музыкантов к жанру фолк похвально, но здесь не должно быть перегибов.

