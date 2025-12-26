СМИ: Для экс-президента Южной Кореи запросили десять лет тюрьмы

Прокуратура Южной Кореи запросила наказание в виде 10 лет заключения для бывшего президента страны Юн Сок Ёля в рамках одного из уголовных дел в отношении политика. Об этом сообщает Yonhap.

Команда специальных адвокатов заявила соответствующее требование во время заключительного заседания по делу в суде Сеула. Речь идет об обвинениях в препятствовании правосудию и ряде действий, связанных с этим и совершенных в контексте попытки введения южнокорейским лидером военного положения в декабре 2024 года.

По данным следствия, Юн Сок Ёль препятствовал задержанию правоохранителями, нарушил права девяти членов кабинета министров, которых не пригласили на заседание по рассмотрению плана введения военного положения, составил и уничтожил пересмотренную прокламацию после отмены особого режима. Ожидается, что суд вынесет вердикт по делу о препятствовании правосудию 16 января. При этом 18 января истечет срок ареста экс-президента.

Бывшего лидера Южной Кореи задержали в январе 2025 года, политика обвинили в мятеже из-за попытки ввести военное положение, пишет 360.ru.

