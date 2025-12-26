СМИ: Зеленский выступил с озлобленной речью, понимая неизбежность уступок

По его словам, в перспективе прекращения огня или мирных переговоров Киеву придется готовиться к трудным компромиссам. Жесткие формулировки и эмоциональный тон украинского лидера эксперт назвал понятной реакцией на эту сложную ситуацию.

При этом Ванханен полагает, что данное высказывание не окажет существенного влияния на возможный мирный процесс.

Ранее Зеленский в рождественском видео пожелал кому-то «сгинуть», заявив, что это будет желанием всех украинцев на Рождество, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

