СМИ: Зеленский выступил с озлобленной речью, понимая неизбежность уступок

Бывший сотрудник МИД Финляндии Анри Ванханен заявил изданию Iltalehti, что эмоциональное рождественское обращение президента Украины Владимира Зеленского отражает его неприятие неизбежных уступок в рамках возможного мирного урегулирования с Россией.

В Кремле назвали странным и некультурным рождественское выступление Зеленского

По его словам, в перспективе прекращения огня или мирных переговоров Киеву придется готовиться к трудным компромиссам. Жесткие формулировки и эмоциональный тон украинского лидера эксперт назвал понятной реакцией на эту сложную ситуацию.

При этом Ванханен полагает, что данное высказывание не окажет существенного влияния на возможный мирный процесс.

Ранее Зеленский в рождественском видео пожелал кому-то «сгинуть», заявив, что это будет желанием всех украинцев на Рождество, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP /ТАСС
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры