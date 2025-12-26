На турбазе в Республике Алтай произошел пожар

Пожар произошел на турбазе «Юность» в Республике Алтай. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС по региону.

По данным ведомства, сообщение о ЧП поступило в 06:00 (02:00 мск). Огонь разгорелся в двухэтажном здании для сезонного проживания. Возгорание ликвидировали в 09:23 (05:23 по Москве).

«Пострадавших нет, пожар на турбазе “Юность” ликвидирован… Площадь, по последним данным, 600 квадратов», - указали в МЧС.

Причина инцидента устанавливается.

